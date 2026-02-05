Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için 4 sprey ayarına sahip premium çok işlevli sprey tabancası. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok avantaj da sunmaktadır. Çekici tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal çözümdür. Not: Kärcher sprey nozulları mevcut tüm click sistemleri ile uyumludur.