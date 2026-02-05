Premium çok amaçlı sprey tabancası
Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için 4 sprey ayarına sahip premium çok işlevli sprey tabancası. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok avantaj da sunmaktadır. Çekici tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal çözümdür. Not: Kärcher sprey nozulları mevcut tüm click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
4 püskürtme düzeni
- Sert sprey, duş sprey, yelpaze şekilli sprey, sis sprey
Otomatik kilit
- Tek parmakla kilit açma
Tek elle kullanım
- Su debisini ayarlama olanağı
Ergonomik tek elle kullanım
- Tek elle kullanıma olanak tanır
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Yumuşak tutamak
- Kolay tutuş için rahat tutamak
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|180 x 63 x 210
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.