Premium sprey tabancası bağlantı seti
Küçük ve orta ölçekli alanları sulamak için güçlü, dayanıklı premium sprey tabanca konektör seti. Premium metal sprey tabancası ve Aqua Stop özellikli premium üniversal hortum konektörü ile birlikte.
Küçük ile orta boyutlu alanları ve bahçeleri sulamak için güçlü ve dayanıklı Premium metal sprey tabancalı Premium sprey tabancası konektör seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü, hassas sprey düzeyi ayarlaması ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi birçok özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozul seti: Premium metal sprey tabancası 2.645-046.0, Aqua Stop özellikli premium üniversal hortum konektörü 2.645-196.0 içerir.
Özellikler ve faydalar
Aqua Stop
- Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Tek elle kullanım
- Su debisini ayarlama olanağı
Anodize alüminyum
- Sağlam bir hortum eklentisi sunar.
Metal bileşenler
Aqua Stop'lu Premium üniversal hortum konektörü 2.645-196.0
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Otomatik kilitli tetik işlevi
- Kolay kullanım
Yumuşak plastik tutamak
- Kolay tutuş için rahat tutamak
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|135 x 31 x 170
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.