Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için ideal sağlam ve dayanıklı hortum nozulu konektör seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Sprey nozulu çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede birçok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozullarıi tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozul seti: Sprey nozulu2.645-050.0, üniversal hortum konektörü Aqua Stopu ile 2.645-194.0 içerir.