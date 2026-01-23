Sprey nozul bağlantı seti
Küçük alanları/bahçeleri sulamak için sprey nozul konektör seti. Sprey nozulu ve Aqua Stop'lu universal hortum konektörü plus ile birlikte.
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için ideal sağlam ve dayanıklı hortum nozulu konektör seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Sprey nozulu çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede birçok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozullarıi tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozul seti: Sprey nozulu2.645-050.0, üniversal hortum konektörü Aqua Stopu ile 2.645-194.0 içerir.
Özellikler ve faydalar
Debinin ayarlanması
- Debinin tek elle ayarlanabilmesini sağlar
Yumuşak plastik girintili tutamak
- Kolay ve rahat tutamak
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Aqua Stop'lu Plus universal hortum konektörü 2.645-194.0
- Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|165 x 41 x 41
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.