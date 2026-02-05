Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Ergonomik tutacak, her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması için tek elle kolayca kullanılmasını sağlar. Çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal çözümdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozul seti: Sprey nozulu 2.645-053.0, 3/4" musluk konektörü ile 1/2" çap düşürücü 2.645-006.0, universal hortum konektörü 2.645-191.0, universal hortum konektörü ve Aqua Stop 2.645-192.0 içerir.