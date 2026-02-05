Sprey nozul seti
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Sprey nozulu, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü, Aqua Stop'lu universal hortum konektörü ile birlikte.
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Ergonomik tutacak, her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması için tek elle kolayca kullanılmasını sağlar. Çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal çözümdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozul seti: Sprey nozulu 2.645-053.0, 3/4" musluk konektörü ile 1/2" çap düşürücü 2.645-006.0, universal hortum konektörü 2.645-191.0, universal hortum konektörü ve Aqua Stop 2.645-192.0 içerir.
Özellikler ve faydalar
Ayarlanabilir jet
- Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Sprey tabancası
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|110 x 22 x 150
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.