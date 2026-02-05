Sprey nozul seti
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Sprey nozulu, 3/4" musluk konektörü ve 1/2" çap düşürücü ile universal hortum konektörü. Aqua Stop'lu üniversal hortum konektörü ile birlikte.
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için sprey nozul seti. Ergonomik tutma kolu her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması için tek elle kolayca kullanım sağlar. Sprey nozulu çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Sprey nozulu çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede birçok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozul seti şunları içerir: Sprey nozulu 2.645-053.0, 3/4" dişli musluk konektörü ile 1/2" çap düşürücü 2.645-006.0, universal hortum konektörü 2.645-191.0, universal hortum konektörü ve Aqua Stop 2.645-192.0.
Özellikler ve faydalar
Ayarlanabilir jet
- Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Sprey
2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|125 x 33 x 33
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.