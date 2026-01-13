Sprey Set
Bașlık, musluk konektörü ve iki adet bağlantı konektörü (bunlardan biri suyu durdurma özelliğine sahiptir) olan optimal giriş seviyesi settir. Kolay bahçe sulama için her an kullanıma hazırdır.
Sürekli ayarlanabilir püskürtme modları sayesinde gerektiğinde konik ve noktasal su püskürtme modları arasında geçiş sağlar. Çiçekleri ve bitkileri sulamada kullanılabildiği gibi bahçe çevresindeki kaba kirleri temizlemede de kullanılabilir. Başlık kullanımda olmadığında püskürtme başlığındaki su akışı hemen kesilir. Sette, püskürtme tabancasına ilaveten G1/2 daraltıcılı G3/4 musluk konektörü ile sağlam 2 üniversal bağlayıcı - (bir adet su kesici) bulunmaktadır. Bu, musluk açıkken başlık çıkarıldığında bile hortumun ucundan su akmasını engeller. Ayrıca konektörler, tüm geleneksel bahçe hortumu çaplarıyla uyumludur. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar ve bağlayıcılar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler.
Özellikler ve faydalar
Küçük ve yoğun
- Kullanım kolaylığı
Aqua Stop
- Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|131 x 36 x 36
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Kendini boşaltma fonksiyonu
Videos
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için