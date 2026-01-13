Sürekli ayarlanabilir püskürtme modları sayesinde gerektiğinde konik ve noktasal su püskürtme modları arasında geçiş sağlar. Çiçekleri ve bitkileri sulamada kullanılabildiği gibi bahçe çevresindeki kaba kirleri temizlemede de kullanılabilir. Başlık kullanımda olmadığında püskürtme başlığındaki su akışı hemen kesilir. Sette, püskürtme tabancasına ilaveten G1/2 daraltıcılı G3/4 musluk konektörü ile sağlam 2 üniversal bağlayıcı - (bir adet su kesici) bulunmaktadır. Bu, musluk açıkken başlık çıkarıldığında bile hortumun ucundan su akmasını engeller. Ayrıca konektörler, tüm geleneksel bahçe hortumu çaplarıyla uyumludur. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar ve bağlayıcılar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler.