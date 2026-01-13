Sprey Tabanca Seti
Bahçe sulamak artık çok kolay: sprey tabanca seti, püskürtme tabancasına ek olarak biri suyu durdurma özelliği bulunan iki adet üniversal konektöre sahiptir.
Pratik bahçe sulama için gerekli olan her şeyi içeren bir settir. Sürekli su akışı sağlayan kilitleme fonksiyonu sayesinde püskürtme tabancası (2.645-265.0) kolay çalışma imkanı sağlar. Ayrıca, ayarlanabilir 2 püskürtme modu bulunur: noktasal ve konik püskürtme. Çiçek ve bitki kaplarını sulamak veya terasta ve bahçe mobilyalarında yer alan kaba kirleri temizlemek için kullanılabilir. Sette, püskürtme tabancasına ilaveten G1/2 daraltıcılı G3/4 musluk konektörü ile 2 universal bağlayıcı (bir adet su kesici) bulunmaktadır. Su kesici konektör, musluk açıkken hortumdaki sulama başlığı çıkarılsa bile bahçe hortumunun ucundan su sızmasını engeller. Buna ek olarak, üniversal konektörler tüm geleneksel bahçe hortumu çaplarına uyumludur. Kärcher’in başlıkları ve konektörleri tüm bağlantı sistemlerine uyumludur ve hiçbir probleme neden olmadan bahçe hortumunuza bağlanabilirler.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik kontrol vanası
- Tek elle debi ayarı
Kolay kilitlenebilen tetik kolu
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Aqua Stop
- Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|167 x 42 x 142
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için