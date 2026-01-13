Pratik bahçe sulama için gerekli olan her şeyi içeren bir settir. Sürekli su akışı sağlayan kilitleme fonksiyonu sayesinde püskürtme tabancası (2.645-265.0) kolay çalışma imkanı sağlar. Ayrıca, ayarlanabilir 2 püskürtme modu bulunur: noktasal ve konik püskürtme. Çiçek ve bitki kaplarını sulamak veya terasta ve bahçe mobilyalarında yer alan kaba kirleri temizlemek için kullanılabilir. Sette, püskürtme tabancasına ilaveten G1/2 daraltıcılı G3/4 musluk konektörü ile 2 universal bağlayıcı (bir adet su kesici) bulunmaktadır. Su kesici konektör, musluk açıkken hortumdaki sulama başlığı çıkarılsa bile bahçe hortumunun ucundan su sızmasını engeller. Buna ek olarak, üniversal konektörler tüm geleneksel bahçe hortumu çaplarına uyumludur. Kärcher’in başlıkları ve konektörleri tüm bağlantı sistemlerine uyumludur ve hiçbir probleme neden olmadan bahçe hortumunuza bağlanabilirler.