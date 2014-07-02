Küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme tabancası. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Püskürtme başlığı, tam jetten buğu halinde buhara kadar ayarlanabilir püskürtme düzeni ve ayrıca 3 kademeli debi kontrolü gibi başka faydalı özellikler de sağlamaktadır. Bu tabanca, pratik bir askı kancasına da sahiptir. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.