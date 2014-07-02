Sprey Tabancası
Küçük/orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme tabancası. Sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir püskürtme düzeni, 3 kademeli debi kontrolü ve askı kancası ile birlikte.
Küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme tabancası. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Püskürtme başlığı, tam jetten buğu halinde buhara kadar ayarlanabilir püskürtme düzeni ve ayrıca 3 kademeli debi kontrolü gibi başka faydalı özellikler de sağlamaktadır. Bu tabanca, pratik bir askı kancasına da sahiptir. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
3 kademeli su miktarı ayarı
- Su debisinin üç kademede ayarlanmasına olanak sağlar
Püskürtme düzenleri sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir
- Püskürtme düzeni sertten yumuşağa kadar değiştirilebilir
Süspansiyon kancası
- Kolaylıkla saklanabilir
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|100 x 33 x 170
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.