Sprey tabancası seti (Plus)
Küçük alanları sulamak için güçlü sprey tabancası Plus seti: Sprey tabancası Plus, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" diş azaltıcı ile Aqua Stop olan ve olmayan üniversal hortum konektörü Plus.
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için, tam jetten sisli spreye kadar ayarlanabilir sprey düzenli plus sprey tabanca seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok özellik sunmaktadır. Çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozül seti: Sprey tabancası Plus 2.645-048.0, 3/4" dişli musluk konektörü ile 1/2" diş azaltıcı 2.645-006.0, üniversal hortum konektörü Plus 2.645-193.0, üniversal hortum konektörü Plus ve Aqua Stop 2.645-194.0 içerir.
Özellikler ve faydalar
Kilitlenir kol/kilit
- Konforlu, kolay sulama
Yumuşak plastik girintili tutamak
- Kolay ve rahat tutamak
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Metal gövde
- Garantili sağlamlık ve dayanıklılık
Tetik fonksiyonu
- Su debisi sonsuz bir şekilde ayarlanabilir
Plus universal hortum konektörü 2.645-193.0
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Aqua Stop'lu Plus universal hortum konektörü 2.645-194.0
- Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|120 x 19 x 160
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.