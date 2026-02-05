Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için, tam jetten sisli spreye kadar ayarlanabilir sprey düzenli plus sprey tabanca seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok özellik sunmaktadır. Çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozül seti: Sprey tabancası Plus 2.645-048.0, 3/4" dişli musluk konektörü ile 1/2" diş azaltıcı 2.645-006.0, üniversal hortum konektörü Plus 2.645-193.0, üniversal hortum konektörü Plus ve Aqua Stop 2.645-194.0 içerir.