HDS 8/18 -4C Basic Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesidir.
HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk yıkama makinesidir. Bu makinede deterjan tankı bulunmamaktadır ancak opsiyonel olarak dışarıdan nozula takılacak deterjan ve köpük aparatları ile deterjan kullanımı sağlamaktadır. eco!efficiency modu ile dizel yakıt tüketimini en az indirerek kullanıcı ve çevre dostu özelliğini sağlamaktadır.
Özellikler ve faydalar
VerimlilikEkonomik ve çevre dostu - en uzun süreli kullanımlarda bile Yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonunu %20 oranında azaltır.
Ekstra aksesuar alanlarıNozul ve aletler için kilitlenebilir aksesuar bölmesi Güç kablosu ve yüksek basınç hortumu için saklama kancaları. Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır.
DayanıklıEntegre egzoz gazı termostatı, egzoz gazı sıcaklığı 300 dereceyi açtığında motoru otomatik olarak kapatır Büyük su filtresi pompayı hasara karşı korumaktadır
Kolay hareket ettirebilme
- Geniş ve ön döner tekerlekler
- Şase üzerinde geniş entegre tutma kolları
- Kolay taşınabilmesi sayesinde basamakları ya da engelleri kolaylıkla aşabilir.
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Kullanım kolaylığı
- Tek bir ayar butonu ile rahat kullanım
- Büyük tank girişi ve doldurma kanalı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|300 - 800
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
|max. 80
|Motor gücü (kW) (kW)
|6
|Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
|5
|Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
|4
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Yakıt tankı (l)
|15
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|113,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|122,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Püskürtme ucu: 840 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Araç temizleme
- Ekipman ve makine temizliği
- Atölye temizliği
- Dış alan temizliği
- Servis atölye temizliği
- Cephe temizliği
- Yüzme havuzu temizliği
- Spor tesislerinin temizliği
- Üretim tesislerinin temizlik
- Temizlik üretim sistemleri