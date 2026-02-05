HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk yıkama makinesidir. Bu makinede deterjan tankı bulunmamaktadır ancak opsiyonel olarak dışarıdan nozula takılacak deterjan ve köpük aparatları ile deterjan kullanımı sağlamaktadır. eco!efficiency modu ile dizel yakıt tüketimini en az indirerek kullanıcı ve çevre dostu özelliğini sağlamaktadır.