HD 5/11 Cage Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

110 bar su basıncına, düşük ağırlığa, mobil özelliğe , en zor görevler için dayanıklı çelik çerçeveye sahip olan HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi

Hem ekonomik hem dayanıklı: Dayanıklı çelik çerçevesi sayesinde HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi zor koşullar için tasarlanmıştır. Ergonomik tutamağı sayesinde taşınması kolay olan uzun ömürlü makine özellikle sabit uygulamalar için de uygundur . Yere veya duvara monte edilebilir . Ve son olarak HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi 110 bar basınç gücü ile oldukça etkilidir.

Özellikler ve faydalar
Dayanıklı ve güçlüdür
Pirinç silindir başları, üç silindirli eksenel pistonlu motor ünitesi, uzun hizmet ömrü sağlar. Dayanıklı boru çerçevesi devamlı ağır görevlerde kullanım sırasında koruma sağlamaktadır Komponentleri korumak için otomatik basınç tahliyesi, ömürlerini uzatır.
Çok yönlü kullanım
Makine zemine veya duvara monte edilmektedir Dikey ve yatay kullanım
Servis vermesi kolay
Tüm servis parçalarına kolay erişim Su filtresi aksamları koruyarak el aleti gerektirmeden sökülebilir ve temizlenebilir.
Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik
  • Kompakt tasarım
  • Kolay taşıma için rahat sap.
  • Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı
Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Su debisi (l/sa) 500
Giriş suyu sıcaklığı (°C) 60
Çalışma basıncı (Bar/MPa) En fazla 110 / En fazla 11
Maksimum basınç (Bar/MPa) 160 / 16
Motor gücü (kW) (kW) 2,2
Renk antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg) 21,3
Ambalajlı ağırlık (kg) 23,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 475 x 335 x 340

Scope of supply

  • Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart
  • Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
  • Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 250 bar
  • Paslanmaz çelik namlu: 600 mm
  • Basınç nozülü
  • Yüksek basınç namlusu

Ekipman

  • Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
  • Araç temizleme
  • Dış alan temizliği
  • Atölye temizliği
  • Servis atölye temizliği
  • Yüzme havuzu temizliği
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri