HD 5/11 Cage Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
110 bar su basıncına, düşük ağırlığa, mobil özelliğe , en zor görevler için dayanıklı çelik çerçeveye sahip olan HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi
Hem ekonomik hem dayanıklı: Dayanıklı çelik çerçevesi sayesinde HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi zor koşullar için tasarlanmıştır. Ergonomik tutamağı sayesinde taşınması kolay olan uzun ömürlü makine özellikle sabit uygulamalar için de uygundur . Yere veya duvara monte edilebilir . Ve son olarak HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi 110 bar basınç gücü ile oldukça etkilidir.
Özellikler ve faydalar
Dayanıklı ve güçlüdürPirinç silindir başları, üç silindirli eksenel pistonlu motor ünitesi, uzun hizmet ömrü sağlar. Dayanıklı boru çerçevesi devamlı ağır görevlerde kullanım sırasında koruma sağlamaktadır Komponentleri korumak için otomatik basınç tahliyesi, ömürlerini uzatır.
Çok yönlü kullanımMakine zemine veya duvara monte edilmektedir Dikey ve yatay kullanım
Servis vermesi kolayTüm servis parçalarına kolay erişim Su filtresi aksamları koruyarak el aleti gerektirmeden sökülebilir ve temizlenebilir.
Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik
- Kompakt tasarım
- Kolay taşıma için rahat sap.
- Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|En fazla 110 / En fazla 11
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|160 / 16
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,2
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
|21,3
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|23,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|475 x 335 x 340
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 250 bar
- Paslanmaz çelik namlu: 600 mm
- Basınç nozülü
- Yüksek basınç namlusu
Ekipman
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Araç temizleme
- Dış alan temizliği
- Atölye temizliği
- Servis atölye temizliği
- Yüzme havuzu temizliği