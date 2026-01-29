HD 5/11 P taşınabilir yüksek basınçlı temizleyici, kompakt yapısı, düşük ağırlığı ve olağanüstü taşınabilirliği ile etkileyici bir performans sergiler. Makine, pirinç silindir başlıklı güvenilir bir üç pistonlu eksenel pompa ile donatılmıştır. Ek taşıma kolu ve uzatılabilir itme kolu, makinenin taşınmasını ve küçük alanlarda saklanmasını kolaylaştırır. Dikey ve yatay kullanım için uygundur. Kullanışlı aksesuar depolama özellikleri arasında nozül bölmesi, Yüzey Temizleyici için vida bağlantısı ve basınç hortumunu güvence altına almak için pratik bir lastik bant bulunur. Otomatik basınç tahliye sistemi, açık avantajlar sunarak dikkat çeker: bileşenleri korur, servis ömrünü uzatır, onarım ve bakım maliyetlerini düşürür ve yeni EASY!Force yüksek basınçlı tabancadaki çekme kuvvetini azaltır. Ayrıca, yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetini kullanarak tutma kuvvetini sıfıra indirir. Yeni olan EASY!Lock hızlı bağlantı aparatlar, geleneksel vida bağlantılarından beş kat daha hızlı bir kullanım sağlar.