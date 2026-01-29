HD 5/11 P Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HD 5/11 P Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi kompakt, hafif ve mobildir. Ekipman detayları: taşıma tutamağı, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi. Dikey ve yatay çalıştırılabilir. 110 bar basıncına sahip basınçlı yıkama makinesi, yüksek temizlik performansı için tasarlanmıştır.
HD 5/11 P taşınabilir yüksek basınçlı temizleyici, kompakt yapısı, düşük ağırlığı ve olağanüstü taşınabilirliği ile etkileyici bir performans sergiler. Makine, pirinç silindir başlıklı güvenilir bir üç pistonlu eksenel pompa ile donatılmıştır. Ek taşıma kolu ve uzatılabilir itme kolu, makinenin taşınmasını ve küçük alanlarda saklanmasını kolaylaştırır. Dikey ve yatay kullanım için uygundur. Kullanışlı aksesuar depolama özellikleri arasında nozül bölmesi, Yüzey Temizleyici için vida bağlantısı ve basınç hortumunu güvence altına almak için pratik bir lastik bant bulunur. Otomatik basınç tahliye sistemi, açık avantajlar sunarak dikkat çeker: bileşenleri korur, servis ömrünü uzatır, onarım ve bakım maliyetlerini düşürür ve yeni EASY!Force yüksek basınçlı tabancadaki çekme kuvvetini azaltır. Ayrıca, yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetini kullanarak tutma kuvvetini sıfıra indirir. Yeni olan EASY!Lock hızlı bağlantı aparatlar, geleneksel vida bağlantılarından beş kat daha hızlı bir kullanım sağlar.
Özellikler ve faydalar
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edinEASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Birinci sınıf hareketlilikMakinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar. Kompakt tasarım ve hafif ağırlık.
EsneklikDikey ve yatay çalışma imkanı Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir. Makine yatay çalıştırmada maksimum stabilite sağlar.
Kalite
- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası
Aksesuar bölmesi
- Yüzey temizleyicisi direkt makine üzerinde tutmak için vida bağlantıları( M 18 X 1.5)
- Üç konumlu nozül ve kir söcücü nozül için aksesuar bölmesi
- Yüksek basınç hortumu için plastik kayış
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|490
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|110 / 11
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|160 / 16
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,2
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Mevcut değil
|3/4″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|20,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|22,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 250 bar
- Püskürtme ucu: 840 mm
Ekipman
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Cephe temizliği
- Zemin ve duvar temizleme
- Dış ortam
- Araçlar
- Makineler ve cihazlar