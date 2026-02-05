Kompakt, hafif ve çok yönlü HD 5/15 C Plus soğuk yüksek basınçlı temizleyici, olağanüstü hareket kabiliyeti sunar ve hem dikey hem de yatay çalışma için uygundur. Makine sofistike aksesuar deposu ile donatılmıştır ve pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi uzun bir hizmet ömrü sağlar. Aynı zamanda, zahmetsiz çalıştırma ve zaman kazandıran kurulum ve sökme sağlayarak uzun vadede kullanıcı için çalışma rahatlığını artıran yenilikçi yeni gelişmelerle etkileyicidir. EASY! Force yüksek basınç tabancası, tutma kuvvetini sıfıra düşürmek için yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetinden yararlanırken, EASY! Lock hızlı açılan bağlantı elemanları, taviz vermeden geleneksel vidalı bağlantılara göre beş kat daha hızlı kullanım sağlar. Genel olarak, yüksek düzeyde rahatlık ve uzun hizmet ömrü ile mükemmel temizlik sonuçları için kapsamlı bir ekipman paketi.