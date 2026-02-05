HD 5/15 C Plus
Pratik, mobil, çok yönlü: Dikey ve yatay çalışma için HD 5/15 C Plus soğuk yüksek basınçlı temizleyici. Aksesuar saklama, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi ile.
Kompakt, hafif ve çok yönlü HD 5/15 C Plus soğuk yüksek basınçlı temizleyici, olağanüstü hareket kabiliyeti sunar ve hem dikey hem de yatay çalışma için uygundur. Makine sofistike aksesuar deposu ile donatılmıştır ve pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi uzun bir hizmet ömrü sağlar. Aynı zamanda, zahmetsiz çalıştırma ve zaman kazandıran kurulum ve sökme sağlayarak uzun vadede kullanıcı için çalışma rahatlığını artıran yenilikçi yeni gelişmelerle etkileyicidir. EASY! Force yüksek basınç tabancası, tutma kuvvetini sıfıra düşürmek için yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetinden yararlanırken, EASY! Lock hızlı açılan bağlantı elemanları, taviz vermeden geleneksel vidalı bağlantılara göre beş kat daha hızlı kullanım sağlar. Genel olarak, yüksek düzeyde rahatlık ve uzun hizmet ömrü ile mükemmel temizlik sonuçları için kapsamlı bir ekipman paketi.
Özellikler ve faydalar
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edinEASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Kolay hareket ettirebilmeMakinenin ön kısmındaki entegre taşıma kolu, kolay yükleme ve pratik taşıma imkânı sağlar. Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir. Kompakt dizayn
EsneklikDikey ve yatay çalışma imkanı Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabilir. Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir.
Kalite
- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası
- İnce su filtresi sayesinde pompayı partiküllerden korur.
Aksesuar bölmesi
- Yüzey temizleyicisi direkt makine üzerinde tutmak için vida bağlantıları( M 18 X 1.5)
- Üç konumlu nozül ve kir söcücü nozül için aksesuar bölmesi
- Yüksek basınç hortumu için plastik kayış
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|200 / 20
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Nozül ölçüsü (mm) (mm)
|32
|Mevcut değil
|3/4″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|26,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|28,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 200 bar
- Püskürtme ucu: 840 mm
- Kir sökücü nozül
Ekipman
- Deterjan tankı: Deterjan çekme özelliği
- Basınç şalteri kontrolü