Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla HD 5/17 C yüksek basınçlı yıkama makinesi, hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcıları etkiler. Entegre aksesuar bölmesi, pirinç basınç kafası ve basınç güvenlik valfi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.