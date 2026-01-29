HD 5/17 C Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

HD 5/17 C basınçlı yıkama makinesi mobil kullanıma uygun kompak , hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcı dostudur.

Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla HD 5/17 C yüksek basınçlı yıkama makinesi, hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcıları etkiler. Entegre aksesuar bölmesi, pirinç basınç kafası ve basınç güvenlik valfi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.

Özellikler ve faydalar
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Kolay hareket ettirebilme
Kolay hareket ettirebilme
Makinenin ön kısmındaki entegre taşıma kolu, kolay yükleme ve pratik taşıma imkânı sağlar. Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir. Kompakt dizayn
Esneklik
Esneklik
Dikey ve yatay çalışma imkanı Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabilir. Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir.
Kalite
  • Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
  • Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası
  • İnce su filtresi sayesinde pompayı partiküllerden korur.
Aksesuar bölmesi
  • Yüzey temizleyicisi direkt makine üzerinde tutmak için vida bağlantıları( M 18 X 1.5)
  • Üç konumlu nozül ve kir söcücü nozül için aksesuar bölmesi
  • Yüksek basınç hortumu için plastik kayış
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Su debisi (l/sa) 480
Giriş suyu sıcaklığı (°C) 60
Çalışma basıncı (Bar/MPa) 170 / 17
Maksimum basınç (Bar/MPa) 200 / 20
Motor gücü (kW) (kW) 3
Elektrik kablosu (m) 5
Nozül ölçüsü (mm) (mm) 27
Mevcut değil 3/4″
Renk antrasit
Aksesuarlı ağırlık (kg) 26
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 28,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force
  • Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
  • Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 200 bar
  • Püskürtme ucu: 840 mm

Ekipman

  • Deterjan tankı: Deterjan çekme özelliği
  • Basınç şalteri kontrolü
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri