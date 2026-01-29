HD 8/23 G Entry Class *EU

Özellikler ve faydalar
Yüksek manevra kabiliyeti
  • Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti ekmektedir.
Dayanıklı ve güçlüdür
  • Krank milli seramik pistonlu pompa
Aksesuar depolama
  • Kolay saklama ve taşıma için hortum kancası ve aksesuar deposu.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Su debisi (l/sa) 800
Çalışma basıncı (Bar/MPa) 230 / 23
Maksimum basınç (Bar/MPa) 280 / 28
Mevcut değil 3/4″
Yakıt Tipi Akaryakıt
Motor tipi G300FA
Aynı anda kullanıcı sayısı 1
Renk antrasit
Aksesuarlı ağırlık (kg) 50,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 59
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart
  • Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
  • Basınç nozülü
  • Su filtresi

Ekipman

  • Şase
  • Seramik pistonlu krank milli pompa
Basınçlı yıkayıcı HD 8/23 G Entry Class *EU
