HD 8/23 G Entry Class *EU
Özellikler ve faydalar
Yüksek manevra kabiliyeti
- Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti ekmektedir.
Dayanıklı ve güçlüdür
- Krank milli seramik pistonlu pompa
Aksesuar depolama
- Kolay saklama ve taşıma için hortum kancası ve aksesuar deposu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi (l/sa)
|800
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|230 / 23
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|280 / 28
|Mevcut değil
|3/4″
|Yakıt Tipi
|Akaryakıt
|Motor tipi
|G300FA
|Aynı anda kullanıcı sayısı
|1
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|50,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|59
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Basınç nozülü
- Su filtresi
Ekipman
- Şase
- Seramik pistonlu krank milli pompa