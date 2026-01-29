SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi
Kompakt tasarımıyla yeni SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi 4 bar püskürtme basıncı ile oldukça güçlüdür. Kesintisiz buhar kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu deterjansız temizlik deneyimi sunar. Ayrıca SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi bakterileri %99,99* oranında öldürür, dezenfeksiyon sağlar!
SG 4/4, mükemmel performansı ile kompakt ve dayanıklı bir buharlı temizlik makinesidir. 4 barlık püskürtme basıncı sayesinde en etkili temizlik sonuçlarına ulaşılabilir. Buhar ayarının kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu (buhar doyum noktasının sürekli düzenlenmesi) makinenin temizlik görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Çift tank sistemi ile makine çalışırken de yeniden doldurulabilir. Sıcaklık göstergesi uygun temizlik sonuçlarını elde etmenize yardımcı olur. Hiçbir deterjan kullanmadan derinlemesine bir temizlik elde edilir. Ürün paketi içerisinde 2 adet zemin başlığı (derin ve hijyenik bir temizlik için), aksesuar depolama için makine üzerinde entegre bir bölme bulunur. Entegre kablo sarıcı ve boru tutucu sayesinde yer kaplamaz.Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SG 4/4 buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Özellikler ve faydalar
Sertifikalı ve yüksek etkili dezenfeksiyonEN 16615'e göre yüzey dezenfeksiyonu harici laboratuvar tarafından doğrulanmıştır. Zarflı virüslere karşı bakterisidal ve virüsidal etkinlik spektrumu PLUS. Test mikropları: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Kimyasallar olmadan dezenfeksiyonSadece su ile temizlendiği için kaynak dostu ve kalıntı bırakmaz. Çoklu dirençli mikropların gelişimi önlendiği için maksimum güvenlik. Kimyasallar olmadan yüzey dostu temizlik.
2 tank sistemiKazan ile tank ayrı olduğu için temiz su tankı sürekli olarak doldurulabilir. Toplam su miktarının sadece bir kısmı ısıtıldığı için, sürekli buhar düzeninin oluşması çok kısa bir zaman alır. Toplam 4 litreden fazla su hacmi ile SG 4/4 yeniden dolum yapılmasına gerek kalmadan uzun süre kullanılabilir.
VapoHydro
- VapoHydro sayesinde, buhar seviyesi temizlik işlemine göre sonsuz kademeyle ayarlanabilir.
- Buhar basıncının yanı sıra doygunluk da tam buhardan sıcak suya kadar sonsuz kademeyle ayarlanabilir.
- Sıcak su jeti ile inatçı kirler hemen işin başında etkili bir şekilde çözünür.
Aksesuar saklama bölmesi
- Tümleşik saklama bölmesi, çeşitli aksesuarların saklanabilmesine olanak sağlar.
- Özel küçük parçalar her zaman güvenli bir şekilde saklanır ve kaybolmaz.
- Borular bile makinenin arka tarafında saklanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Kazan kapasitesi (l)
|2,4
|Tank kapasitesi (l)
|2
|Buhar basıncı (Bar)
|max. 4
|Isı çıkışı (W)
|2300
|Isınma süresi (dk)
|9
|Kazan sıcaklığı (°C)
|max. 145
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Fırçalı el nozülu: 165 mm
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 505 mm
- Buhar hortumu ve tabancası: 2 m
- Çıtalı zemin nozülu: 320 mm
- Fırça kıllı zemin nozülu: 310 mm
- Dolum hunisi
- Buhar emiş borusu: 2 Parça(lar)
- El nozülü için havlu kumaş kılıf
- Zemin nozül bezi (havlu kumaş, 400x200 mm)
- Zemin nozül bezi (havlu kumaş, 480x270 mm)
Ekipman
- Tank: İhtiyaç duyulduğunda yeniden doldurulabilir
- Ergonomik taşıma sapı
- Basınç nozülü
- Nokta jet nozül, kısa
- Nokta jet nozül, uzun
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- VapoHydro fonksiyonu
- Sonsuz değişken buhar doygunluk kontrolü
- Buhar debi ayarı: cihaz üzerinde (sonsuz değişken)
- Buhar kazanı üzerinde emniyet kilidi
- Buhar tabancasında emniyet kilidi
Videos
Uygulama alanları
- Çok yönlüdür ve yüksek hijyenik gereksinimleri olan yerlerde kullanılabilir