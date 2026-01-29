SG 4/4, mükemmel performansı ile kompakt ve dayanıklı bir buharlı temizlik makinesidir. 4 barlık püskürtme basıncı sayesinde en etkili temizlik sonuçlarına ulaşılabilir. Buhar ayarının kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu (buhar doyum noktasının sürekli düzenlenmesi) makinenin temizlik görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Çift tank sistemi ile makine çalışırken de yeniden doldurulabilir. Sıcaklık göstergesi uygun temizlik sonuçlarını elde etmenize yardımcı olur. Hiçbir deterjan kullanmadan derinlemesine bir temizlik elde edilir. Ürün paketi içerisinde 2 adet zemin başlığı (derin ve hijyenik bir temizlik için), aksesuar depolama için makine üzerinde entegre bir bölme bulunur. Entegre kablo sarıcı ve boru tutucu sayesinde yer kaplamaz.Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SG 4/4 buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.