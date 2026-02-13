WVP 10 Cam/Yüzey Temizleme Makinesi
Pencerelerden seramik yüzeylere kadar tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir: batarya ile çalışan WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesi, geride iz bırakmadan mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar, tutması rahattır ve baş üstü kullanımlarda bile kolay çalışma imkanı sağlar.
Bataryalı, hafif ve güçlüdür: Elde rahatça tutulabilen profesyonel WVP 10, geleneksel makinelere göre çok daha güçlü vakum performansına sahiptir. Cihaz, ister pencereleri vakumlamak ister fayansları, aynaları, vitrinleri, tezgahları veya diğer pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için kullanılabilir, elde edeceğiniz sonuç daima damla ve leke kalmamış yüzeyler olacaktır. Cihazı dikey, yatay veya baş üstü yüzeylerde kullanıyor olmanız fark etmez; WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesinin kullanımı çok kolay olup, manuel olarak ayarlanabilen ara parçası sayesinde pencere kenarlarını bile rahatlıkla temizler. 200 ml kirli su tankı, uzun süre kullanım için yeterli kapasite sağlar, boşaltılması hızlı ve kolaydır, bulaşık makinesinde yıkanabilir. 30 dakikalık çalışma süresine sahip batarya, akü şarj cihazı, bir sprey şişesi ve bir mikrofiber silme bezi bulunmaktadır.
Özellikler ve faydalar
Hafif ve ergonomikHer türlü pürüzsüz yüzeyler için uygun - yatay, dikey ve hatta baş üstü. Rahat ve kolay kullanım. Lastik tutma sapı sayesinde güvenli, keyifli kullanım.
Çıkarılabilir, değiştirilebilir bataryaŞarj durumu, AÇIK/KAPALI anahtarının üstünde 3 LED ile gösterilir.
Kenarların rahat temizlenmesiElle ayarlanabilen ara parça sayesinde kenarlarda çizgi bırakmayan temizleme sonuçları.
Büyük hacimli kirli su deposu
- Sık tahliye özelliği sayesinde iş kesintilerini azaltır, böylece verimliliği artırır.
- Mevcut çalışma zamanının daha verimli kullanılmasını sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
|280
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Şarj etme süresi (dk)
|180
|Pil çalışma süresi (dk)
|35
|Batarya türü
|Çıkarılabilir lityum iyon akü
|Akü gerilimi (V)
|3,7
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2
|Akülü ağırlık (kg)
|1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- CA 30 R Yüzey temizleyici konsantresi CA 30 R (500 ml)
- Mikrofiber paspas kapağı ile sprey şişesi (500 ml)
- Mikrofiber bez: 1 x
- Batarya
- Şarj cihazı
- çamur sıyırma aparatı
Ekipman
- Vakum ağzı genişliği: 280 mm
Videos
Uygulama alanları
- İnşaat
- Perakende
- Ofis binaları
- Konaklama sektörü
- Restoranlar ve catering
- Sağlık hizmeti