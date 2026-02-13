Bataryalı, hafif ve güçlüdür: Elde rahatça tutulabilen profesyonel WVP 10, geleneksel makinelere göre çok daha güçlü vakum performansına sahiptir. Cihaz, ister pencereleri vakumlamak ister fayansları, aynaları, vitrinleri, tezgahları veya diğer pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için kullanılabilir, elde edeceğiniz sonuç daima damla ve leke kalmamış yüzeyler olacaktır. Cihazı dikey, yatay veya baş üstü yüzeylerde kullanıyor olmanız fark etmez; WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesinin kullanımı çok kolay olup, manuel olarak ayarlanabilen ara parçası sayesinde pencere kenarlarını bile rahatlıkla temizler. 200 ml kirli su tankı, uzun süre kullanım için yeterli kapasite sağlar, boşaltılması hızlı ve kolaydır, bulaşık makinesinde yıkanabilir. 30 dakikalık çalışma süresine sahip batarya, akü şarj cihazı, bir sprey şişesi ve bir mikrofiber silme bezi bulunmaktadır.