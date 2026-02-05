IVM 40/24-2
İnce ve kaba katı maddeler için iki motorlu, mobil ve sağlam orta sınıf IVM 40/24-2 endüstriyel vakum makinası. M toz sınıfında yıldız filtreli.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.
Dayanıklı, sağlam, kompakt ve mobil: Endüstriyel ortamlarda ince ve kaba katı maddelerin vakumlanması için iki motorlu, orta sınıf IVM 40/24-2 endüstriyel vakum makinası.Tek fazlı çalışır ve her iki motor da ayrı ayrı kontrol edilebilir.M toz sınıfındaki büyük PTFE yıldız filtre, pull&clean filtre temizleme sistemi kullanılarak ve vakum makinasını kapatmaya gerek kalmadan kolayca, rahat ve güvenilir bir şekilde temizlenebilir.Makinenin gövdesi ve konteynırı aside dayanıklı paslanmaz çelikten, şasesi ise dayanıklı çelikten imal edilmiş olup kolay taşınabilmesi için büyük tekerleklere sahiptir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.
Özellikler ve faydalar
İki üfleme motoru
- Yüksek emiş gücü ve ekstra sağlamlık
Mobil paslanmaz çelik konteyner
- Konteyner, şasiden uygun bir şekilde çıkarılabilir ve imha/boşaltma için sürülebilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|106 / 381,6
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteyner kapasitesi (l)
|40
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|2,3
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ses seviyesi (dB(A))
|77
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|1,6
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|35,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|36,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|645 x 655 x 1150
Ekipman
- Ana filtre: Yıldız Filtre
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır
Videos
Uygulama alanları
- Daha küçük miktarlarda katı madde ve toz için