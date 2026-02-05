Dayanıklı, sağlam, kompakt ve mobil: Endüstriyel ortamlarda ince ve kaba katı maddelerin vakumlanması için iki motorlu, orta sınıf IVM 40/24-2 endüstriyel vakum makinası.Tek fazlı çalışır ve her iki motor da ayrı ayrı kontrol edilebilir.M toz sınıfındaki büyük PTFE yıldız filtre, pull&clean filtre temizleme sistemi kullanılarak ve vakum makinasını kapatmaya gerek kalmadan kolayca, rahat ve güvenilir bir şekilde temizlenebilir.Makinenin gövdesi ve konteynırı aside dayanıklı paslanmaz çelikten, şasesi ise dayanıklı çelikten imal edilmiş olup kolay taşınabilmesi için büyük tekerleklere sahiptir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.