Dayanıklı, sağlam, mobil: endüstriyel ortamlardaki ince ve kaba katı malzemelerin süpürülmesi için 3 motorlu, orta sınıf endüstriyel vakum makinamız IVM 60/36-3.Tek fazlı çalışır. Üç motorun her biri ayrı ayrı kontrol edilebilir.Manuel filtre temizleme kolu ile M toz sınıfındaki büyük yıldız filtresi kolay, rahat ve güvenilir bir şekilde temizlenebilir.Filtre temizliği servis ömrünü uzatır, böylece bakım zahmetini azaltır.Makinenin gövdesi ve konteynırı aside dayanıklı paslanmaz çelikten, şasisi ise dayanıklı çelikten imal edilmiştir ve taşımayı kolaylaştıran büyük tekerleklere sahiptir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.