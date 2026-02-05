IVM 60/36 -3
3 motorlu, mobil ve sağlam, orta sınıf endüstriyel vakum makinası IVM 60/36-3, endüstride ince ve kaba katı malzemeler için her alanda kullanım için uygundur. M toz sınıfında yıldız filtrelidir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.
Dayanıklı, sağlam, mobil: endüstriyel ortamlardaki ince ve kaba katı malzemelerin süpürülmesi için 3 motorlu, orta sınıf endüstriyel vakum makinamız IVM 60/36-3.Tek fazlı çalışır. Üç motorun her biri ayrı ayrı kontrol edilebilir.Manuel filtre temizleme kolu ile M toz sınıfındaki büyük yıldız filtresi kolay, rahat ve güvenilir bir şekilde temizlenebilir.Filtre temizliği servis ömrünü uzatır, böylece bakım zahmetini azaltır.Makinenin gövdesi ve konteynırı aside dayanıklı paslanmaz çelikten, şasisi ise dayanıklı çelikten imal edilmiştir ve taşımayı kolaylaştıran büyük tekerleklere sahiptir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.
Özellikler ve faydalar
Üç üfleme motoru bulunmaktadırEtkileyici temizleme performansı için üç güçlü fan. Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
Manuel IVM filtre temizliğiGerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştırM toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için. Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|221 / 799
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|60
|Rated input power (kW)
|3,6
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50 ID 40
|Ses seviyesi (dB(A))
|79
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2,2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|68
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|72,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Ekipman
- Ana filtre: Yıldız Filtre
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır