IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22, büyük miktarlarda potansiyel olarak patlayıcı M sınıfı tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için güçlü 5,5 kW yanal üfleyiciye sahip süper sınıf bir endüstriyel vakum makinesidir.
Sağlığa zararlı çok büyük miktarlardaki tozları güvenli bir şekilde süpürmek için, M toz sınıfı sertifikasına sahip ve ayrıca Ex Zone 22'de kullanıma uygundur. Güçlü 5,5 kW yanal üfleyiciye sahip IVS 100/55 M Z22 süper sınıf endüstriyel vakum makinesidir. Yüksek verimliliğe sahip makine (IE2), hem sabit hem de mobil sürekli kullanım için uygundur ve entegre yavaş başlatma işlevi sayesinde, normal 16 amperlik endüstriyel elektrik prizleri kullanılarak bile çalıştırılabilir.Manuel filtre silkeleme, M sınıfı sertifikalı yıldız filtrenin optimum şekilde temizlenmesini sağlar.Kolayca ayrılabilen tekerlekli 100 litrelik paslanmaz çelik atık haznesi, uzun çalışma aralıkları ve atıkların kolay bertaraf edilmesini sağlar.
Özellikler ve faydalar
ATEX Zone 22 sertifikalıATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum.
Toz sınıfı MM toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici5.5 kW güç ve yumuşak başlatma özelliğiyle, büyük miktarda toz ve katı madde vakumlamaya uygundur. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
Manuel IVS filtre temizliği
- Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme
- Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır.
- Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır
- Özel kaplama sayesinde, yağlı ve yapışkan tozlar için de uygundur.
- Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|138 / 500
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|5,5
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ses seviyesi (dB(A))
|77
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2,2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|157
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|168,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır