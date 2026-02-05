Sağlığa zararlı çok büyük miktarlardaki tozları güvenli bir şekilde süpürmek için, M toz sınıfı sertifikasına sahip ve ayrıca Ex Zone 22'de kullanıma uygundur. Güçlü 5,5 kW yanal üfleyiciye sahip IVS 100/55 M Z22 süper sınıf endüstriyel vakum makinesidir. Yüksek verimliliğe sahip makine (IE2), hem sabit hem de mobil sürekli kullanım için uygundur ve entegre yavaş başlatma işlevi sayesinde, normal 16 amperlik endüstriyel elektrik prizleri kullanılarak bile çalıştırılabilir.Manuel filtre silkeleme, M sınıfı sertifikalı yıldız filtrenin optimum şekilde temizlenmesini sağlar.Kolayca ayrılabilen tekerlekli 100 litrelik paslanmaz çelik atık haznesi, uzun çalışma aralıkları ve atıkların kolay bertaraf edilmesini sağlar.