Patlamaya dayanıklı süper sınıf endüstriyel vakum serimizin en üst modeli: IVS 100/75 M Z22, geniş bir uygulama yelpazesi, en yüksek güvenlik seviyesi ve olağanüstü performans verileri ile etkileyicidir. Hem mobil hem de sabit kullanıma uygun olan vakum makinesinde, çalıştırıldığında istenmeyen ani güç artışlarını önlemek için IE2 verimliliğine ve yavaş başlatmaya sahip 7,5 kW'lık bir yanal üfleyici kullanılmıştır. Sağlığa zararlı ve potansiyel olarak patlayıcı tozlar olan çok büyük miktarlardaki ince tozların vakumlanması için uygundur, Zone 22'de kullanımına uygundur ve M toz sınıfı için sertifikalandırılmıştır. Manuel filtre silkeleme ile her zaman optimum emiş gücü sağlarken, kolayca ayrılabilen tekerlekli 100 litrelik paslanmaz çelik atık haznesi, uzun çalışma aralıkları ve atıkların kolay bertaraf edilmesini sağlar.