IVS 100/75 M Z22
7,5 kW ile IVS 100/75 M Z22 süper sınıf endüstriyel vakum, serimizdeki en güçlü mobil makinedir. Zone 22 alanlar için patlamaya korumalı olup toz sınıfı M sertifikasına sahiptir.
Patlamaya dayanıklı süper sınıf endüstriyel vakum serimizin en üst modeli: IVS 100/75 M Z22, geniş bir uygulama yelpazesi, en yüksek güvenlik seviyesi ve olağanüstü performans verileri ile etkileyicidir. Hem mobil hem de sabit kullanıma uygun olan vakum makinesinde, çalıştırıldığında istenmeyen ani güç artışlarını önlemek için IE2 verimliliğine ve yavaş başlatmaya sahip 7,5 kW'lık bir yanal üfleyici kullanılmıştır. Sağlığa zararlı ve potansiyel olarak patlayıcı tozlar olan çok büyük miktarlardaki ince tozların vakumlanması için uygundur, Zone 22'de kullanımına uygundur ve M toz sınıfı için sertifikalandırılmıştır. Manuel filtre silkeleme ile her zaman optimum emiş gücü sağlarken, kolayca ayrılabilen tekerlekli 100 litrelik paslanmaz çelik atık haznesi, uzun çalışma aralıkları ve atıkların kolay bertaraf edilmesini sağlar.
Özellikler ve faydalar
Zone 22 için uygunIVS Ex vakumları, en son teknoloji sayesinde en yüksek güvenlik seviyesini garanti eder. Patlayıcı tozlar gibi sağlığı riske atabilecek maddelerin güvenilir şekilde vakumlanması.
Güç tasarrufu sağlayan yumuşak başlangıçDüşük başlangıç akımı, güç kaynağı voltajındaki düşüşleri önler. Düşük enerji zirveleri, daha düşük enerji maliyetleri sağlar. Yalnızca düşük makine sigorta koruması gereklidir. (5,5 A'ya kadar, 16 A sigorta koruması yeterlidir.)
Kullanıcı dostu kurulum mekanizmasıDoğrudan tutacak üzerinde kolay ve zaman kazandıran kanca çıkarma. Pratik kap tutacağı, makineyi boşaltma noktasına çekmek ve itmek için yardımcı olur. Büyük endüstriyel silindirler, düz olmayan zeminlerde ve ağır yük altında bile maksimum hareket kabiliyeti sağlar.
Filtre temizleme sisteminin yatay çalışması
- Manuel filtre temizleme kolu, uygun bir çalışma yüksekliğinde bulunur ve çalışmayı rahat hale getirir.
- Kullanıcı tarafından uygulanan kuvvet miktarına bakılmaksızın, bir dişli kutusu etkili temizlik sonuçları sağlar.
- Daha sık filtre temizliği ve filtreye ölçülü güç aktarımı nedeniyle daha uzun filtre arıza süresi.
Kullanıcı dostu makine kullanımı
- Hortum kancası ve aksesuar saklama, hızlı alet erişimi ve düzenli saklama sağlar.
- Güvenli kablo saklama için entegre kablo kancası.
Opsiyonel uzaktan kontrol
- Makineyi 100 m'ye kadar uzaktan çalıştırmak için isteğe bağlı radyo uzaktan kumanda.
- Tek bir ileri hareketle makinenin rahat, zaman kazandıran çalışması.
- Optimum alan kullanımı: Elektrikli süpürge, kullanılmayan veya güvenlik alanlarında saklanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 536
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|290 / 29
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|7,5
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2,2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|180
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|191,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır