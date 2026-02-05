IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
100 litre konteyner kapasitesi ve otonom pompa sunan IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, katı maddeler içeren sıvıların vakumlanması, ayrıştırılması ve sıvının geri kazandırılması için idealdir.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp kompakt ve devrilebilir şasiye sahip endüstriyel vakum makinasıdır. Yüksek kaliteli vakum makinası, yüksek miktarlarda sıvı ve/veya metal talaşı gibi tozsuz maddelerin vakumu için 100 litre paslanmaz çelik hazneye sahiptir. Opsiyonel talaş seperatörü, vakumu yapılan katı maddeleri bulundukları sıvıdan kolaylıkla ayrıştırır. Paslanmaz çelik yapısı ile IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp çok yönlü bir makinadır. Ekstra bir ekipmana ihtiyaç duymadan korozif maddeler bile kolaylıkla vakumlanabilir. Makina çevresinde bulunan kirlilik, 360° dönebilir vakum bağlantısı sayesinde hortumda kıvrılma ve dolanma olmadan temizlenebilir. Makina içerisindeki doluluk drenaj hortumu üzerinden takip edilebilir. Otonom varil pompası, vakumlanan sıvıların hızlı bir şekilde makinadan boşaltılarak geri dönüşüme aktarılmasına imkan sağlar. Yağa dayanıklı tekerlek ve elektrik kablosu sayesinde, en zor endüstriyel uygulamalarda bile kullanım ve uzun ömür sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde forklift ile taşınabilir.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik devrilebilir şasiGüvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik toplama kabıTemizlenmesi aşırı kolay. Aşındırıcı emiş malzemeleri için uygundur. Dolum seviyesi göstergesi ve sıvıların boşaltılması için şeffaf hortum.
Varil pompası fonksiyonuBağımsız çalışan bir fıçı pompası, çekilen maddelerin geri döndürülmesini önemli ölçüde arttırır. Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum.
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik
- Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır.
- 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı.
- İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
- Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 532
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|2,4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 50
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|56
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|56
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|56,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|740 x 620 x 1180
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır
- Varil pompası fonksiyonu