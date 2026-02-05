IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp kompakt ve devrilebilir şasiye sahip endüstriyel vakum makinasıdır. Yüksek kaliteli vakum makinası, yüksek miktarlarda sıvı ve/veya metal talaşı gibi tozsuz maddelerin vakumu için 100 litre paslanmaz çelik hazneye sahiptir. Opsiyonel talaş seperatörü, vakumu yapılan katı maddeleri bulundukları sıvıdan kolaylıkla ayrıştırır. Paslanmaz çelik yapısı ile IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp çok yönlü bir makinadır. Ekstra bir ekipmana ihtiyaç duymadan korozif maddeler bile kolaylıkla vakumlanabilir. Makina çevresinde bulunan kirlilik, 360° dönebilir vakum bağlantısı sayesinde hortumda kıvrılma ve dolanma olmadan temizlenebilir. Makina içerisindeki doluluk drenaj hortumu üzerinden takip edilebilir. Otonom varil pompası, vakumlanan sıvıların hızlı bir şekilde makinadan boşaltılarak geri dönüşüme aktarılmasına imkan sağlar. Yağa dayanıklı tekerlek ve elektrik kablosu sayesinde, en zor endüstriyel uygulamalarda bile kullanım ve uzun ömür sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde forklift ile taşınabilir.