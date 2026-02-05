IVR-L 100/30 Sc

IVR-L 100/30 Sc güçlü sıvı/metal talaşı çekebilen endüstriyel vakum makinasıdır. Sanayide sürekli kullanıma uygundur. Ekstra uzun kullanım ömrüne sahiptir.

IVR-L 100/30 Sc özellikle metal işleme endüstrisinde sıvıların veya talaşların vakumlanması için tasarlanmış dayanıklı ve güçlü endüstriyel vakum makinasıdır. En zorlu endüstriyel kullanımlara rağmen sağlam yapısı sayesinde servis bakım ömrünü uzatır. Trifaze motoru sayesinde, sürekli kullanıma uygun hale gelmiştir. Böylece sabit vakum sistemi olarak da kullanılabilir. Sıvı çekimi sırasında tank dolum seviyesi drenaj borusundan kontrol edilebilir.

Özellikler ve faydalar
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
  • Yan kanal üfleyici, yüksek emiş gücü ve dayanıklılık sağlar. Bu makineler çok vardiyalı çalışma için idealdir.
Dolum seviyesi göstergesi
  • Her zaman güncel kalın: vakumlama sırasında dolum seviyesi her zaman görülebilir.
  • Boşaltma işlemi, dolum seviyesi hortumu aracılığıyla gerektiği gibi gerçekleştirilebilir.
Sağlam ve dayanıklı
  • Metal işleme sanayiinde kullanım için ideal.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 3
Motor Gücü (V) 400
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s/m³/sa) 87,5 / 315
Vakum gücü (mbar/kPa) 260 / 26
Konteyner kapasitesi (l) 100
Konteyner malzemesi Metal
Rated input power (kW) 3
Vakum Tipi Elektrik
Bağlantı çapı ID 70
Standard aksesuar çapı ID 70 ID 50
Ana filtre toz sınıfı L
Ana filtre için filtre alanı (m²) 0,45
Aksesuarsız ağırlık (kg) 132
Aksesuarlı ağırlık (kg) 132
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 132,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 850 x 760 x 1800

Ekipman

  • Makineye dahil aksesuarlar: hayır
endüstriyel vakum IVR-L 100/30 Sc
endüstriyel vakum IVR-L 100/30 Sc
endüstriyel vakum IVR-L 100/30 Sc
Videos
Aksesuarlar