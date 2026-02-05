IVR-L 100/30 Sc
IVR-L 100/30 Sc güçlü sıvı/metal talaşı çekebilen endüstriyel vakum makinasıdır. Sanayide sürekli kullanıma uygundur. Ekstra uzun kullanım ömrüne sahiptir.
IVR-L 100/30 Sc özellikle metal işleme endüstrisinde sıvıların veya talaşların vakumlanması için tasarlanmış dayanıklı ve güçlü endüstriyel vakum makinasıdır. En zorlu endüstriyel kullanımlara rağmen sağlam yapısı sayesinde servis bakım ömrünü uzatır. Trifaze motoru sayesinde, sürekli kullanıma uygun hale gelmiştir. Böylece sabit vakum sistemi olarak da kullanılabilir. Sıvı çekimi sırasında tank dolum seviyesi drenaj borusundan kontrol edilebilir.
Özellikler ve faydalar
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
- Yan kanal üfleyici, yüksek emiş gücü ve dayanıklılık sağlar. Bu makineler çok vardiyalı çalışma için idealdir.
Dolum seviyesi göstergesi
- Her zaman güncel kalın: vakumlama sırasında dolum seviyesi her zaman görülebilir.
- Boşaltma işlemi, dolum seviyesi hortumu aracılığıyla gerektiği gibi gerçekleştirilebilir.
Sağlam ve dayanıklı
- Metal işleme sanayiinde kullanım için ideal.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|87,5 / 315
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Metal
|Rated input power (kW)
|3
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|132
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|132
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|132,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|850 x 760 x 1800
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır