IVR-L 100/30 Sc özellikle metal işleme endüstrisinde sıvıların veya talaşların vakumlanması için tasarlanmış dayanıklı ve güçlü endüstriyel vakum makinasıdır. En zorlu endüstriyel kullanımlara rağmen sağlam yapısı sayesinde servis bakım ömrünü uzatır. Trifaze motoru sayesinde, sürekli kullanıma uygun hale gelmiştir. Böylece sabit vakum sistemi olarak da kullanılabilir. Sıvı çekimi sırasında tank dolum seviyesi drenaj borusundan kontrol edilebilir.