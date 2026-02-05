IVR-L 100/40, 100 litre konteynır hacmine sahip bir sıvı ve talaş endüstriyel vakumudur.Orta miktardaki sıvı ve katıların ayrıştırılması için idealdir. (Metal talaşı ile beraber soğutma sıvısı, su, yağ ve yağlama sıvıları gibi... ) Sağlam ve sağlam tasarımı, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilir. Sağlam ve dayanıklı tasarımı, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilir.Sürekli çalışmaya uygundur.Opsiyonel aksesuar olan Talaş sepetinde vakumlanan talaşlar toplanır. Boşaltma borusu ile vakumlanan sıvı tekrar kullanılabilir. Devrilebilen tank ile de boşaltma sağlanır. Drenaj borusundan dolum seviyesi devamlı görülebilir.