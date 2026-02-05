IVR-L 100/40 Sc
Çeşitli uygulamalar için ideal olan IVR-L 100/40 mobil sıvı ve talaş vakum makinesi. Yağları, soğutma sıvısı emülsiyonlarını ve ince ve kaba (metal) talaşları güvenilir ve güvenli bir şekilde vakumlar.
IVR-L 100/40, 100 litre konteynır hacmine sahip bir sıvı ve talaş endüstriyel vakumudur.Orta miktardaki sıvı ve katıların ayrıştırılması için idealdir. (Metal talaşı ile beraber soğutma sıvısı, su, yağ ve yağlama sıvıları gibi... ) Sağlam ve sağlam tasarımı, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilir. Sağlam ve dayanıklı tasarımı, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilir.Sürekli çalışmaya uygundur.Opsiyonel aksesuar olan Talaş sepetinde vakumlanan talaşlar toplanır. Boşaltma borusu ile vakumlanan sıvı tekrar kullanılabilir. Devrilebilen tank ile de boşaltma sağlanır. Drenaj borusundan dolum seviyesi devamlı görülebilir.
Özellikler ve faydalar
Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma
- Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner
Sıvıların rahat, manuel ve güvenli şekilde boşaltılması
- Yağların ve soğutma sıvılarının güvenli bir şekilde boşaltılması için konteynırın üzerindeki tahliye hortumu.
- Aşırı doldurmayı önlemek için tahliye hortumunda ve makinede doluluk seviyesi göstergesi.
Düşük gürültülü çalışma
- Ses sönümlemeli blower ünitesi sayesinde sessiz çalışma.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|137,5 / 495
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|140 / 14
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Rated input power (kW)
|4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|157
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|157
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|157
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|855 x 760 x 1890