IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp Büyük miktarlarda yağ ve talaşın vakumlanması için AC ile çalışan sıvı ve talaş vakumu. Bakımı kolay, sağlam tasarım.
Nominal giriş gücü 2,4 kW olan, güçlü iki türbinli çözüm, IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC ile çalışan sıvı ve talaş vakumunu, büyük miktarlarda yağın ve ayrıca soğutma emülsiyonlarının ve talaşın vakumlanması için mükemmel hale getirir.İsteğe bağlı bir talaş sepeti sıvı ve katı emiş ortamını etkili bir şekilde ayırır.Devirme şasili boşaltma sistemi, mekanizmasıyla minimum güç kullanarak yatırarak güvenli tahliye sağlar. Tahliye için forklift kullanmak da mümkündür.Sıvılar, 200 l'lik hazneden, bir dolum seviyesi göstergesine sahip olan tahliye hortumu ile boşaltılır.Entegre, sürekli ayarlanabilen varil pompası, 6 metrelik bir yükseklik farkına kadar sıvı boşaltma sürecini önemli ölçüde hızlandırmayı mümkün kılar.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik devrilebilir şasiGüvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Büyük 200 litrelik kapların eğilerek hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması.
Varil pompası fonksiyonuBağımsız çalışan bir fıçı pompası, çekilen maddelerin geri döndürülmesini önemli ölçüde arttırır. Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum.
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlikMakine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
- Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
- Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
- Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
- Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 532
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteyner kapasitesi (l)
|200
|Rated input power (kW)
|2,4
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 50
|Standard aksesuar çapı
|ID 50 ID 40
|Ana filtre toz sınıfı
|L
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|0,45
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|131
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|131
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|131
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Ekipman
- Varil pompası fonksiyonu
Videos
Uygulama alanları
- Yağlar veya soğutma sıvısı emülsiyonları gibi büyük miktarlarda sıvılar için
- Metal talaşı gibi büyük miktarlarda katılar için