IVR-L 200/24-2 Tc Dp

IVR-L 200/24-2 Tc Dp Büyük miktarlarda yağ ve talaşın vakumlanması için AC ile çalışan sıvı ve talaş vakumu. Bakımı kolay, sağlam tasarım.

Nominal giriş gücü 2,4 kW olan, güçlü iki türbinli çözüm, IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC ile çalışan sıvı ve talaş vakumunu, büyük miktarlarda yağın ve ayrıca soğutma emülsiyonlarının ve talaşın vakumlanması için mükemmel hale getirir.İsteğe bağlı bir talaş sepeti sıvı ve katı emiş ortamını etkili bir şekilde ayırır.Devirme şasili boşaltma sistemi, mekanizmasıyla minimum güç kullanarak yatırarak güvenli tahliye sağlar. Tahliye için forklift kullanmak da mümkündür.Sıvılar, 200 l'lik hazneden, bir dolum seviyesi göstergesine sahip olan tahliye hortumu ile boşaltılır.Entegre, sürekli ayarlanabilen varil pompası, 6 metrelik bir yükseklik farkına kadar sıvı boşaltma sürecini önemli ölçüde hızlandırmayı mümkün kılar.

Özellikler ve faydalar
endüstriyel vakum IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomik devrilebilir şasi
Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Büyük 200 litrelik kapların eğilerek hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması.
endüstriyel vakum IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Varil pompası fonksiyonu
Bağımsız çalışan bir fıçı pompası, çekilen maddelerin geri döndürülmesini önemli ölçüde arttırır. Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum.
endüstriyel vakum IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik
Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik
Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur.
İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır
  • Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü
  • Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir.
  • Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.
L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır
  • Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s/m³/sa) 148 / 532
Vakum gücü (mbar/kPa) 230 / 23
Konteyner kapasitesi (l) 200
Rated input power (kW) 2,4
Vakum Tipi Elektrik
Bağlantı çapı ID 50
Standard aksesuar çapı ID 50 ID 40
Ana filtre toz sınıfı L
Ana filtre için filtre alanı (m²) 0,45
Aksesuarsız ağırlık (kg) 131
Aksesuarlı ağırlık (kg) 131
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 131
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1485 x 760 x 1550

Ekipman

  • Varil pompası fonksiyonu
Uygulama alanları
  • Yağlar veya soğutma sıvısı emülsiyonları gibi büyük miktarlarda sıvılar için
  • Metal talaşı gibi büyük miktarlarda katılar için
