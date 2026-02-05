Nominal giriş gücü 2,4 kW olan, güçlü iki türbinli çözüm, IVR-L 200/24-2 Tc Dp AC ile çalışan sıvı ve talaş vakumunu, büyük miktarlarda yağın ve ayrıca soğutma emülsiyonlarının ve talaşın vakumlanması için mükemmel hale getirir.İsteğe bağlı bir talaş sepeti sıvı ve katı emiş ortamını etkili bir şekilde ayırır.Devirme şasili boşaltma sistemi, mekanizmasıyla minimum güç kullanarak yatırarak güvenli tahliye sağlar. Tahliye için forklift kullanmak da mümkündür.Sıvılar, 200 l'lik hazneden, bir dolum seviyesi göstergesine sahip olan tahliye hortumu ile boşaltılır.Entegre, sürekli ayarlanabilen varil pompası, 6 metrelik bir yükseklik farkına kadar sıvı boşaltma sürecini önemli ölçüde hızlandırmayı mümkün kılar.