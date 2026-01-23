BRC 30/15 C
Halıların günlük ve dönemsel temizlikleri için ön püskürtmeli iCapsol uygulaması için uygundur. Özellikle 200 - 800 m² arasındaki alanlar için önerilir.
BRC 30/15 C halının derinlerine nüfuz eder. Küçük alanların temizliği için uygundur. Halı yüzeyinde kolayca kayan fırçaları sayesinde bulunduğu yüzeye tam olarak yerleşir ve mükemmel bir temizlik sağlar. Dönemsel temizliklerde BRC 30/15 iCapsol sprey ya da leke sökücülerle halı temizlikleri için idealdir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek temizleme performansı
- Rulo fırça derinlemesine temizlik sağlar
- Düzgün bir temizlik performansı için yüzeysel hareket eden rulo
- Hav çıkaran halılara yeni bir görünüm kazandırır
Kompakt boyutlar
- 200m² ile 800 m² arasındaki alanlar için idealdir
- Kolay depolama
- Taşıması kolay.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
|150
|Hava debisi (l/s)
|46
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|300 / 30
|Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar)
|3,5
|Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk)
|1
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|315
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|15 / 17
|Fan gücü (W)
|1130
|Fırça güç değeri (W)
|76
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|36
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|35,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Rulo fırça adedi: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Çalışma yönü: Geri - hareket edebilme