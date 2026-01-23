BRC 30/15 C

Halıların günlük ve dönemsel temizlikleri için ön püskürtmeli iCapsol uygulaması için uygundur. Özellikle 200 - 800 m² arasındaki alanlar için önerilir.

BRC 30/15 C halının derinlerine nüfuz eder. Küçük alanların temizliği için uygundur. Halı yüzeyinde kolayca kayan fırçaları sayesinde bulunduğu yüzeye tam olarak yerleşir ve mükemmel bir temizlik sağlar. Dönemsel temizliklerde BRC 30/15 iCapsol sprey ya da leke sökücülerle halı temizlikleri için idealdir.

Özellikler ve faydalar
Yüksek temizleme performansı
  • Rulo fırça derinlemesine temizlik sağlar
  • Düzgün bir temizlik performansı için yüzeysel hareket eden rulo
  • Hav çıkaran halılara yeni bir görünüm kazandırır
Kompakt boyutlar
  • 200m² ile 800 m² arasındaki alanlar için idealdir
  • Kolay depolama
  • Taşıması kolay.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa) 150
Hava debisi (l/s) 46
Vakum gücü (mbar/kPa) 300 / 30
Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar) 3,5
Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk) 1
Çalışma genişliği, vakum (mm) 315
Temiz / Kirli su tankı (l) 15 / 17
Fan gücü (W) 1130
Fırça güç değeri (W) 76
Aksesuarsız ağırlık (kg) 36
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 35,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Rulo fırça adedi: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • Çalışma yönü: Geri - hareket edebilme
