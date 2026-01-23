BRC 30/15 C halının derinlerine nüfuz eder. Küçük alanların temizliği için uygundur. Halı yüzeyinde kolayca kayan fırçaları sayesinde bulunduğu yüzeye tam olarak yerleşir ve mükemmel bir temizlik sağlar. Dönemsel temizliklerde BRC 30/15 iCapsol sprey ya da leke sökücülerle halı temizlikleri için idealdir.