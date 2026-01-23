Kärcher Puzzi 10/1 Edition sprey ekstraksiyon makinesi mükemmel emiş gücü sağlamasının yanı sıra hijyenik temizlik sonuçları sunarak tekstil yüzeylerin kısa sürede tekrar kullanılabilmesini sağlar.Bu amaçla, sprey ekstraksiyon makinesi temizlik solüsyonunu tekstil liflerinin derinliklerine püskürtür, ardından gevşeyen kirle birlikte tekrar çeker; bu da onu döşemeler, halılar ve diğer tekstil yüzeylerinin temizliği için mükemmel hale getirir.