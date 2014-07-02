Puzzi 10/1 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
Güçlü dizaynı ile halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
Puzzi 10/1 Edition’ın sağlam ve kompakt tasarımı, uzun bir kullanım ömrü sağlar ve böylece yüksek maliyet etkinliği sunar – bina hizmeti sağlayıcıları, otel ve konaklama sektörü veya araç içi temizliği için idealdir.Cihaz kapağı, döşeme başlığı ve zemin başlığı kirli suyu daha iyi görebilmek için şeffaftır. Elle veya ayakla çalıştırılabilen büyük tuşlar da kullanıcı için kullanım kolaylığını artırır.Teslimat kapsamına dahil olan aksesuarlar oldukça geniştir: 240 mm halı başlığı, döşeme başlığı, dar uçlu başlık ve 48 adet RM 760 tablet.
Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansıTekstil yüzeylerin mükemmel lif derinliğinde temizliği. Hızlı kuruma, mükemmel geri emiş performansı sayesinde yüzeylerin hızla tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Görünür öncesi ve sonrası etkisi ile mükemmel temizlik sonucu.
Profesyonel kalite: son derece sağlam ve dayanıklıUzun ömürlü, verimli pompa. Harika geri emiş performansına sahip güçlü türbin. Sağlam tasarım ve tampon, makineyi darbe ve çarpmalardan korur.
Kapsamlı halı temizleme aksesuarları setiOptimum emiş açısı ve mükemmel kuruma sonuçları için esnek emiş kenarı. Entegre püskürtme/emme borusuna sahip 240 mm genişliğinde zemin başlığı. Ekstra kullanıcı konforu için ergonomik iki elle kavrama.
Kullanışlı döşeme başlığı
- Kolay ve kapsamlı döşeme ve döşemeli mobilya temizliği.
- Araç içi temizliği için mükemmel.
- Spray/emiş tabancasına takılmak için 110 milimetre genişliğinde başlık.
Çıkarılabilir, akıllı 2'si 1 arada kap
- Temiz su deposunu doldurmak için hızlı ve basit.
- Kirli suyu çıkarmak için uygun ve basit.
İki büyük buton sayesinde kullanımı kolay
- Eğilmenize gerek yok: hız ve kullanım kolaylığı için açma/kapama ayak anahtarı.
- Hızlı 1 adımlı yöntem: tek işlemde kombine püskürtme ve vakumlama.
- 2 adımlı yöntem: Liflerin üzerine püskürtün ve emmesi için bırakın – ardından vakumlayın.
Büyük arka tekerlekler ve esnek 360° direksiyon silindirleri
- Engebeli yüzeylerde bile kolay manevra.
- Temizlik sırasında özellikle manevra kabiliyeti yüksek ve esnektir.
Kablo askısı
- Güç kablosunun güvenli bir şekilde saklanması için.
- Pratiktir ve kabloları korur.
- Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir.
Koltuk başlığı ve halı başlığı için entegre depolama alanı
- Klips tasarımı sayesinde döşeme başlığı her zaman elinizin altındadır.
- Taşıma sapında zemin başlığı bulunan entegre emiş borusu tutucusu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|20 - 25
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Püskürtme düzeyi (l/dk)
|1
|Püskürtme basıncı (Bar)
|1
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|10 / 9
|Fan gücü (W)
|1250
|Pompa gücü (W)
|40
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|10,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|16,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Döşeme başlığı
- Temizlik maddeleri: RM 760 tabletleri, 2 Parça(lar)
- Püskürtme emiş hortumu: 2.5 m
- Kablo askısı
- Zemin başlığı: 240 mm
- Sprey/emiş tabancası
- sprey/emiş borusu için D-kolu
- Temiz/kirli su için çıkarılabilir 2'si 1 arada kap
- Püskürtme tüpü: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Döşeme/derz başlığı için entegre aksesuar deposu
- Zemin başlığı için entegre aksesuar deposu
- Nozül ağızlığı: Döşeme başlığı, Mavi
Uygulama alanları
- Döşemelerin ve döşemeli mobilyaların yoğun lif derinliğinde temizliği için
- Halılar üzerinde ara temizlik ve hedefe yönelik leke çıkarma için.
- Tüm tekstil yüzeylerini temizlemek için – araba içleri dahil
- Araba koltuklarının döşemelerinde yoğun lif derinliğinde temizliği için
- Küçük halı kaplı alanlarda hedefe yönelik, lif derinliğine temizlik için.
- Hijyenik açıdan hassas bölgelerde döşeme ve tekstil yüzeylerinin temizliği için ideal.
- Halıların ve tekstil zemin kaplamalarının lif derinliğinde temizliği için.