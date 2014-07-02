Puzzi 10/1 Edition’ın sağlam ve kompakt tasarımı, uzun bir kullanım ömrü sağlar ve böylece yüksek maliyet etkinliği sunar – bina hizmeti sağlayıcıları, otel ve konaklama sektörü veya araç içi temizliği için idealdir.Cihaz kapağı, döşeme başlığı ve zemin başlığı kirli suyu daha iyi görebilmek için şeffaftır. Elle veya ayakla çalıştırılabilen büyük tuşlar da kullanıcı için kullanım kolaylığını artırır.Teslimat kapsamına dahil olan aksesuarlar oldukça geniştir: 240 mm halı başlığı, döşeme başlığı, dar uçlu başlık ve 48 adet RM 760 tablet.