Puzzi 10/2 Adv
Ergonomik dizaynı sayesinde halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde rahatça kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
Zemine göre kendisini ayarlayan halı ve el aparatı kullanıcı aparatları hangi açıda tutarsa tutsun, halıdaki suyu en etkin ve maksimum şekilde emiş sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Günlük kullanım için mükemmeldir. Daha geniş alanların temizliğini sağlayan PW 30/1 için güç çıkışına sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansı
Profesyonel kalite: son derece sağlam ve dayanıklı
Kapsamlı halı temizleme aksesuarları seti
PW güç fırçası için entegre bağlantı
Çıkarılabilir, akıllı 2'si 1 arada kap
İki büyük buton sayesinde kullanımı kolay
Dahili köpük giderici dozajı
Deterjan tabletleri için dahili saklama bölmesi
Kablo askısı
Entegre aksesuar muhafaza
Teknik özellikler
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|30 - 45
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Püskürtme düzeyi (l/dk)
|2
|Püskürtme basıncı (Bar)
|2
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|10 / 9
|Türbin kapasitesi (W)
|1250
|Pompa gücü (W)
|80
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|11,5
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|16,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Fırçalı temizlik aparatı enerji: PW 30/1
- Temizlik maddeleri: RM 760 tabletleri, 2 Parça(lar)
- Püskürtme emiş hortumu: 2.5 m
- Deterjan tableti bölmesi
- Kablo askısı
- Zemin başlığı: 240 mm
- Sprey/emiş tabancası
- sprey/emiş borusu için D-kolu
- Temiz/kirli su için çıkarılabilir 2'si 1 arada kap
- Püskürtme tüpü: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Döşeme/derz başlığı için entegre aksesuar deposu
- Nozül ağızlığı: Zemin başlığı, Sarı
Uygulama alanları
- Halıların ve tekstil zemin kaplamalarının lif derinliğinde temizliği için.
- Halılar üzerinde ara temizlik ve hedefe yönelik leke çıkarma için.
- Küçük halı kaplı alanlarda hedefe yönelik, lif derinliğine temizlik için.