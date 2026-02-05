Puzzi 2/1 Bp

Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansı
Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik
Ergonomik tasarımlı ve ekstra kısa döşeme başlığı
Kolay taşıma ve yükleme için.
Entegre aksesuar muhafaza
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya platformu 36 V Batarya platformu
Temiz / Kirli su tankı (l) 1,7 / 2,9
Hava debisi (l/s) 16
Vakum gücü (kPa) 16
Püskürtme düzeyi (ml/dk) 350
Püskürtme basıncı (MPa) 0,16 - 0,22
Fan gücü (W) 350
Pompa gücü (W) 4
Motor değerleri (W) 350
Ses seviyesi (dB(A)) 72
Standart aksesuar ID ( ) ID 30
Gereken akü sayısı (Parça(lar)) 1
Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk) Normal Mod : / 46 (7,5 Ah) Normal Mod : / 37 (6,0 Ah)
Çıkış gücü (A) 6
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 410 x 235 x 250

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Püskürtme emiş hortumu: 1.9 m
  • Saplı kısa döşeme başlığı
  • Temizlik maddeleri: RM 764 N, 125 ml

Ekipman

  • Hortum taşıma kilidi
  • Entegre aksesuar muhafaza
  • Nozül ağızlığı: Döşeme başlığı, Turuncu
Puzzi 2/1 Bp
Puzzi 2/1 Bp
Videos
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri