Puzzi 2/1 Bp
Özellikler ve faydalar
Üstün temizleme performansı
Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik
Ergonomik tasarımlı ve ekstra kısa döşeme başlığı
Kolay taşıma ve yükleme için.
Entegre aksesuar muhafaza
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|1,7 / 2,9
|Hava debisi (l/s)
|16
|Vakum gücü (kPa)
|16
|Püskürtme düzeyi (ml/dk)
|350
|Püskürtme basıncı (MPa)
|0,16 - 0,22
|Fan gücü (W)
|350
|Pompa gücü (W)
|4
|Motor değerleri (W)
|350
|Ses seviyesi (dB(A))
|72
|Standart aksesuar ID ( )
|ID 30
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|1
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / 46 (7,5 Ah) Normal Mod : / 37 (6,0 Ah)
|Çıkış gücü (A)
|6
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Püskürtme emiş hortumu: 1.9 m
- Saplı kısa döşeme başlığı
- Temizlik maddeleri: RM 764 N, 125 ml
Ekipman
- Hortum taşıma kilidi
- Entegre aksesuar muhafaza
- Nozül ağızlığı: Döşeme başlığı, Turuncu