Puzzi 30/4
Güçlü dizaynı ile halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
Daha geniş alanların temizliği için uygundur. Zemine göre kendisini ayarlayan halı ve el aparatı kullanıcı aparatları hangi açıda tutarsa tutsun, halıdaki suyu en etkin ve maksimum şekilde emiş sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Günlük kullanım için mükemmeldir. Herhangi bir alet gerektirmeden yüksekliği ayarlanabilir halı aparatı, kablo sabitleme ve kolay değişen aparatlar Puzzi 10/1'i eşsiz kılmaktadır. Deterjan tabletleri için ayrılmış yer mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
PW 30 için güç çıkışıPW 30/1 için ek bir priz gerektirmeden makine üzerinde bulunan güç kaynağı sağlanabilir. Makine üzerinde bulunan güç kaynağı kullanımda değilken koruyucu kapağı vardır. PW 30/1 temizlik performansını arttırarak halı üzerindeki havları döner fırça ile topla ve tek bir yöne hizalar.
Çıkarılabilir kirli su tankıKirlenmeye karşı korumak için, kirli su deposunun kolu dışarıdan monte edilir. Kirli su tankı kolayca çıkarılarak boşaltılır ve biten suyun yenilenmesinde kova olarak kullanılabilir. Kirli su tankının arkasındaki kısa bir açıklama kolay anlaşılır bir şekilde çalışma sürecini açıklar.
Son derece sessizSadece 66 dB(A) gürültü seviyesi ile Puzzi 30/4 türünün en sessiz ıslak elektrikli süpürgesidir. Makinenin sessiz çalışması sayesinde iş saatleri içerisinde ve otellerde rahatlıkla kullanılabilir. Düşük ses emisyonu sayesinde kullanıcı daha geniş aralıklarla rahatça çalışabilir.
Büyük tank kapasitesi
- 30lt kapasitesinin tümü dolu olsa bile Puzzi 30/4 kolay bir şekilde taşınabilir.
- Su seviye sensörü sayesinde operatör su seviyesini görebilir.
- Su filtresi aksamları koruyarak el aleti gerektirmeden sökülebilir ve temizlenebilir.
Kullanıcı dostu EASY fonksiyon ayarı vardır.
- Dönme anahtarıyla kolay seçim (makine kapalı, sprey, vakum, sprey-vakum).
- Kendini açıklayan piktogramlar, kullanımda yardımcı olur.
- Makinenin üst kısmında kolayca erişilebilir döner anahtar konumu.
Ergonomik dik duruş konsepti
- Kullanıcılar, iyi tasarlanmış makine konsepti sayesinde yorulmadan çalışabilir ve zaman kazanabilirler.
- Özel tank geometrisi ve sapı sayesinde ergonomik taşıma imkanı.
Büyük taşıma tekerlekleri
- Büyük tekerlekler sayesinde, Puzzi 30/4 tamamen dolu olduğunda bile kolayca manevra yapılabilir.
- 30 cm çapında düzgün çalışan tekerlekler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|60 - 75
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Püskürtme düzeyi (l/dk)
|3
|Püskürtme basıncı (Bar)
|4
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|30 / 15
|Fan gücü (W)
|1200
|Pompa gücü (W)
|70
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Kablo uzunluğu (m)
|15
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|26
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Fırçalı temizlik aparatı enerji: PW 30/1
- Püskürtme emiş hortumu: 4 m
- Zemin başlığı: 350 mm
- Sprey/emiş tabancası
- sprey/emiş borusu için D-kolu
- Püskürtme tüpü: 1 Parça(lar), 700 mm, Paslanmaz çelik
Ekipman
- Nozül ağızlığı: Zemin başlığı, Sarı