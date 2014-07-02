Daha geniş alanların temizliği için uygundur. Zemine göre kendisini ayarlayan halı ve el aparatı kullanıcı aparatları hangi açıda tutarsa tutsun, halıdaki suyu en etkin ve maksimum şekilde emiş sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Günlük kullanım için mükemmeldir. Herhangi bir alet gerektirmeden yüksekliği ayarlanabilir halı aparatı, kablo sabitleme ve kolay değişen aparatlar Puzzi 10/1'i eşsiz kılmaktadır. Deterjan tabletleri için ayrılmış yer mevcuttur.