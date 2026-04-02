PW 30/1 Fırçalı Halı Temizleme Makinesi

Puzzi 10/2 ile kullanılabilen fırçalı yıkama başlığı PW 30/1. Döner rulo fırça, temizleme performansını yoğunlaştırır ve alan performansını yüzde 35'e kadar artırır.

Basit kullanım, etkileyici performans: Puzzi 10/2 için güçlü yıkama başlığı PW 30/1, ürün yelpazesinde etkileyicidir. Zemin başlığının yerine hızlı bir şekilde takılır, verimliliği artırarak daha da iyi ve daha hızlı temizlik sonuçları sağlar. Puzzi 10/2'nin alan performansı da yüzde 35'e kadar artırılabilir.

Özellikler ve faydalar
Döner fırça
Halı temizleme işleminin yoğunlaştırılması ve halı liflerinin hizalanması için.
Geliştirilmiş temizlik performansı
Alan performansını %35’e kadar artırır.
Şeffaf görüntüleme penceresi
Yıkama başlığında, geri emişi sürekli izlemek için kontrol penceresi bulunmaktadır.
Entegre yan fırça
  • Zemin başlığı yerine hızlı ve kolay takılabilir.
  • Rulo fırçanın dönüşü, PW 30/1 ile çalışmayı kolaylaştırır.
  • Kolay başlatma için anahtarlı açma/kapama düğmesi.
Teknik özellikler

Maksimum saha performansı (m²/sa) 40 - 55
Fırça motoru gücü (W) 60
Motor Gücü (V) 220 - 240
Frekans (Hz) 50 - 60
Kablo uzunluğu (m) 4
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 5,7
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 350 x 260 x 835
Videos
Uygulama alanları
  • Halılar
Temizlik maddeleri