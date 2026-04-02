PW 30/1 Fırçalı Halı Temizleme Makinesi
Puzzi 10/2 ile kullanılabilen fırçalı yıkama başlığı PW 30/1. Döner rulo fırça, temizleme performansını yoğunlaştırır ve alan performansını yüzde 35'e kadar artırır.
Basit kullanım, etkileyici performans: Puzzi 10/2 için güçlü yıkama başlığı PW 30/1, ürün yelpazesinde etkileyicidir. Zemin başlığının yerine hızlı bir şekilde takılır, verimliliği artırarak daha da iyi ve daha hızlı temizlik sonuçları sağlar. Puzzi 10/2'nin alan performansı da yüzde 35'e kadar artırılabilir.
Özellikler ve faydalar
Döner fırçaHalı temizleme işleminin yoğunlaştırılması ve halı liflerinin hizalanması için.
Geliştirilmiş temizlik performansıAlan performansını %35’e kadar artırır.
Şeffaf görüntüleme penceresiYıkama başlığında, geri emişi sürekli izlemek için kontrol penceresi bulunmaktadır.
Entegre yan fırça
- Zemin başlığı yerine hızlı ve kolay takılabilir.
- Rulo fırçanın dönüşü, PW 30/1 ile çalışmayı kolaylaştırır.
- Kolay başlatma için anahtarlı açma/kapama düğmesi.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|40 - 55
|Fırça motoru gücü (W)
|60
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|350 x 260 x 835
Uygulama alanları
- Halılar