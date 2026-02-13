Birçok işyerinde hava kalitesi her zaman ideal değildir; toz, polen, koku, kimyasal gazlar içerebilir.Güçlü motoru sayesinde AF 100, 100 m²'ye kadar geniş alanlarda dakikalar içerisinde havanın temizlenmesini sağlar, havadaki tüm partikülleri %99,98 oranında hapseder. Ünite hareketlidir ve sağlam silindirleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir. Odadaki havayı sürekli olarak izlemek ve otomatik modu kontrol etmek için hassas bir lazer sensörü entegre edilmiştir. Lazer sensörü sayesinde hava kalitesi, renk kodlu bir şemada görüntülenir; ayrıca, havadaki mevcut ince toz içeriği ve kalan filtreleme süresi ekrandan okunabilir. Uygulama alanınıza bağlı olarak, hava temizleyicinizi farklı iç filtre kaplamalarıyla donatabilirsiniz. Bunlar, tüm uygulama gereksinimlerini karşılamak için yüksek verimli filtreler sunulmaktadır. Özellikle bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiş dört filtreden birini seçebilirsiniz.