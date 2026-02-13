AF 100
100 m²'ye kadar olan alanlarda optimum hava kalitesi sağlar: 20 dakika içerinde havadaki tüm partikülleri %99,98 oranında hapseder. Lazer sensörlü AF 100 mobil hava temizleyici, havayı bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşenlerden arındırmak için 4 farklı filtre alternatifi sunmaktadır. Otomatik ve gece modu mevcuttur.
Birçok işyerinde hava kalitesi her zaman ideal değildir; toz, polen, koku, kimyasal gazlar içerebilir.Güçlü motoru sayesinde AF 100, 100 m²'ye kadar geniş alanlarda dakikalar içerisinde havanın temizlenmesini sağlar, havadaki tüm partikülleri %99,98 oranında hapseder. Ünite hareketlidir ve sağlam silindirleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir. Odadaki havayı sürekli olarak izlemek ve otomatik modu kontrol etmek için hassas bir lazer sensörü entegre edilmiştir. Lazer sensörü sayesinde hava kalitesi, renk kodlu bir şemada görüntülenir; ayrıca, havadaki mevcut ince toz içeriği ve kalan filtreleme süresi ekrandan okunabilir. Uygulama alanınıza bağlı olarak, hava temizleyicinizi farklı iç filtre kaplamalarıyla donatabilirsiniz. Bunlar, tüm uygulama gereksinimlerini karşılamak için yüksek verimli filtreler sunulmaktadır. Özellikle bakteri, koku, alerjen veya uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiş dört filtreden birini seçebilirsiniz.
Özellikler ve faydalar
Çeşitli uygulamalar için 5 farklı filtre seçeneğiBakteri, alerjen, koku ve uçucu organik bileşikleri yok etmek için özel filtreler.
Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilikÜnitenin sağlam silindirleri sayesinde odalar arasında kolayca taşınabilir.
100 m²'ye kadar olan alanlar için güçlü motorÜç hız ayarlı ile fan
Sezgisel kullanım ve kolay bakım
- Filtrenin servis ömrü ekrandan okunabilir, kullanıcılar filtreyi rahatça değiştirebilirler.
Lazer sensörü ile mevcut hava kalitesi ölçümü
- Hava kalitesi renkli bir diyagramda gösterilir (mavi = çok iyi, yeşil = ortalama, kırmızı = zayıf).
- Odadaki havadaki ince toz değeri (PM2.5) ile ilgili sensör verileri entegre ekranda gösterilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Ses seviyesi (dB(A))
|min. 26 - max. 48
|Uygun oda yüksekliği* (m²)
|En fazla 100
|Hava debisi** (m³/sa)
|En fazla 750
|Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm)
|0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Motor değerleri (W)
|max. 80
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|11,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|17,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 380 x 713
Ekipman
- Ön filtre
- Aktif karbon filtresi
- Universal Solution
- Çift filtre sistemi
- Toz torbası değişim göstergesi
- LED ekran hava kalitesi
- Dokunma fonksiyonu ile cihazın çalıştırılması
- Otomatik mod
- Gece modu
- Silindirler
- Kablo uzunluğu: 2.25 m
Uygulama alanları
- Ofisler, konaklama sektörü, endüstriyel kullanım, doktor ofisleri, perakende sektörü ve diğer yerler için sterilizasyon hava temizleyici