Küçük, güçlü, güvenilir, son derece çok yönlü ve tüy kadar hafif: NT 22/1 Ap ıslak ve kuru elektrikli süpürgemiz, bir dizi ticari uygulamada hafif ve orta dereceli temizlik çalışmaları sırasında etkileyici sonuçlar verir. Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES kartuş filtre sayesinde toz, kaba kir ve sıvılarla zahmetsizce başa çıkabilir. Doğrudan cihaz kafasına takılan emme hortumu bağlantısı, konteyner kapasitesinin maksimum kullanımını sağlar. Oldukça kompakt boyutları ve düşük ağırlığı, kullanımı da kolay olan cihazın rahat ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlar.