NT 22/1 Ap Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Kompakt ancak inanılmaz derecede güçlü ıslak ve kuru elektrikli süpürge. NT 22/1 Ap, düşük ağırlığı nedeniyle mobil kullanım için idealdir.
Küçük, güçlü, güvenilir, son derece çok yönlü ve tüy kadar hafif: NT 22/1 Ap ıslak ve kuru elektrikli süpürgemiz, bir dizi ticari uygulamada hafif ve orta dereceli temizlik çalışmaları sırasında etkileyici sonuçlar verir. Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES kartuş filtre sayesinde toz, kaba kir ve sıvılarla zahmetsizce başa çıkabilir. Doğrudan cihaz kafasına takılan emme hortumu bağlantısı, konteyner kapasitesinin maksimum kullanımını sağlar. Oldukça kompakt boyutları ve düşük ağırlığı, kullanımı da kolay olan cihazın rahat ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlık ve kompakt boyutlarMakine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir.
Yarı otomatik filtre temizleme ApYarı otomatik filtre temizleme, sürekli yüksek emiş gücü sağlar.
Neme dayanıklı PES kartuş filtreÖnce PES kartuş filtresini kurutmak zorunda kalmadan, ıslak temizlemeden kuru temizlemeye kolayca geçmek mümkündür. Yıkanabilir PES filtresi
Makine kafasındaki emiş hortumu bağlantısı
- Tüm hazne hacminin kullanılmasını sağlar.
- Kabı sık sık boşaltmak zorunda kalmayarak zamandan tasarruf edin.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|72
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteyner kapasitesi (l)
|22
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1300
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|6
|Ses seviyesi (dB(A))
|71
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.9 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 505 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 300 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: PES
Ekipman
- Filtre temizliği: Yarı otomatik filtre temizleme Ap
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Uygulama alanları
- Bir dizi ticari uygulamada hafif ila orta dereceli temizlik işleri için ideal cihaz