NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap çok güçlü iki motora sahip profesyonel kullanımlar için uygun, ıslak-kuru tip elektrik süpürgesidir.
NT 65/2 Ap ıslak-kuru elektrik süpürgesi Ap Clean sistemi sayesinde filtreleri temizleyerek uzun süreli kullanımlarda bile sürekli emiş gücünü korur. Kolay çıkartılabilen filtreye sahiptir. NT 65/2 otomatik seviye sensörleri sayesinde maksimum seviyeye ulaşınca vakumlamayı keser. Bazı durumlarda özel hortumlar kullanılması önerilir. Örn, Yağlı maddelerin çekilmesi için yağa dayanıklı olan hortumlar kullanılmalıdır. Aksesuarlar kolay ve hızlı bir biçimde değiştirilebilir. Makine aksesuar bölmesi ve el aletleri için ayrılan tabla ile fonksiyoneldir. Dört tekerleği sayesinde kolay manevra kabiliyeti kazandırılmıştır.
Özellikler ve faydalar
Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza
- Gövde başlığında geniş, pratik saklama alanı.
- Aletler ve aksesuarlar her zaman elinizin altında.
Yağa dayanıklı entegre tahliye hortumu
- Tahliye hortumuna kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir.
- Sıvılar kolay ve temiz bir şekilde tahliye edilebilir.
Yarı-otomatik filtre temizleme sistemi
- Tek bir düğmeye basarak optimum filtre temizleme verimliliği.
- Sürekli yüksek filtre performansı ve emiş gücü sağlar.
- Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü.
Hortum askısı
- Taşıma sırasında daima güvenli bir şekilde sabitleyin.
- Pratik ve düzenli makine depolama.
Ergonomik itme kolu
- Elektrikli süpürgenin rahat ve kolay taşınması.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|65
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 2760
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|20
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)
- Yassı filtre: Selüloz elyaf malzeme
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Filtre temizliği: Yarı otomatik filtre temizleme Ap
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Videos
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun
- Tüm sert yüzeylerdeki sıvıları, kaba kiri ve tozu emmenin yanı sıra araç içlerini temizlemek için