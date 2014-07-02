NT 65/2 Ap ıslak-kuru elektrik süpürgesi Ap Clean sistemi sayesinde filtreleri temizleyerek uzun süreli kullanımlarda bile sürekli emiş gücünü korur. Kolay çıkartılabilen filtreye sahiptir. NT 65/2 otomatik seviye sensörleri sayesinde maksimum seviyeye ulaşınca vakumlamayı keser. Bazı durumlarda özel hortumlar kullanılması önerilir. Örn, Yağlı maddelerin çekilmesi için yağa dayanıklı olan hortumlar kullanılmalıdır. Aksesuarlar kolay ve hızlı bir biçimde değiştirilebilir. Makine aksesuar bölmesi ve el aletleri için ayrılan tabla ile fonksiyoneldir. Dört tekerleği sayesinde kolay manevra kabiliyeti kazandırılmıştır.