NT 75/2 Ap Me Tc, sürekli yüksek temizlik gücü ve kesintisiz kullanım için ApClean sistemiyle donatılmış yüksek performanslı ıslak/kuru vakum temizleyicisidir. Dayanıklı 75 litrelik tank, büyük miktarlardaki kir için idealdir ve eğilebilir şasi sayesinde kolayca boşaltılabilir. Bu vakum temizleyici, büyük düz plise filtrenin kolayca çıkarılabilmesi için entegre filtre kapağına sahip kompakt bir türbin muhafazasına sahiptir. Etkili yarı otomatik ApClean filtre temizleme sistemi, sürekli yüksek temizlik gücü, kesintisiz kullanım ve uzun filtre ömrü sağlar. NT 75/2 Ap Me Tc ayrıca elektronik dolum seviyesi izleme özelliğine sahiptir. Bu, ıslak vakumlama sırasında izin verilen maksimum dolum hacminin aşılmamasını sağlar. Vakumlanan sıvılar, yağ geçirmez bir tahliye hortumu aracılığıyla kolayca boşaltılabilir. Aksesuarlar, pratik klips sistemi kullanılarak vakum temizleyiciye hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir. Cihaz, bir hortum saklama bölmesi, bir aksesuar bölmesi ve büyük bir depolama alanına (örneğin, aletler için) sahiptir. İki büyük asma tekerlek ve iki yönlendirici tekerlek, NT 75/2 Ap Me Tc'ye iyi bir mobilite sağlar.