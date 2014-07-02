NT 75/2 Ap Me Tc
NT 75/2 Ap çok güçlü iki motora sahip profesyonel kullanımlar için uygun, ıslak-kuru tip elektrik süpürgesidir.
NT 75/2 Ap Me Tc, sürekli yüksek temizlik gücü ve kesintisiz kullanım için ApClean sistemiyle donatılmış yüksek performanslı ıslak/kuru vakum temizleyicisidir. Dayanıklı 75 litrelik tank, büyük miktarlardaki kir için idealdir ve eğilebilir şasi sayesinde kolayca boşaltılabilir. Bu vakum temizleyici, büyük düz plise filtrenin kolayca çıkarılabilmesi için entegre filtre kapağına sahip kompakt bir türbin muhafazasına sahiptir. Etkili yarı otomatik ApClean filtre temizleme sistemi, sürekli yüksek temizlik gücü, kesintisiz kullanım ve uzun filtre ömrü sağlar. NT 75/2 Ap Me Tc ayrıca elektronik dolum seviyesi izleme özelliğine sahiptir. Bu, ıslak vakumlama sırasında izin verilen maksimum dolum hacminin aşılmamasını sağlar. Vakumlanan sıvılar, yağ geçirmez bir tahliye hortumu aracılığıyla kolayca boşaltılabilir. Aksesuarlar, pratik klips sistemi kullanılarak vakum temizleyiciye hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir. Cihaz, bir hortum saklama bölmesi, bir aksesuar bölmesi ve büyük bir depolama alanına (örneğin, aletler için) sahiptir. İki büyük asma tekerlek ve iki yönlendirici tekerlek, NT 75/2 Ap Me Tc'ye iyi bir mobilite sağlar.
Özellikler ve faydalar
Makine üzerinde pratik aksesuar muhafaza
Entegre tahliye hortumuSıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu
Yarı otomatik filtre temizleme ApYarı otomatik filtre temizleme, sürekli yüksek emiş gücü sağlar.
Hortum askısı
- Emiş hortumu makine üzerinde muhafaza edilebilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|75
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Motor değerleri (W)
|max. 2760
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|26
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)
- Yassı filtre: Selüloz elyaf malzeme
- Devrilebilir şasi
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Filtre temizliği: Yarı otomatik filtre temizleme Ap
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun