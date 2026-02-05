NT 22/1 Ap Te *EU
Zanaatkârlar için mükemmel: NT 22/1 Ap ıslak ve kuru vakum temizleyici, güç çıkışı (otomatik başlatma özelliği ile), güçlü emiş gücü ve yarı otomatik temizlik sistemiyle. Kompakt, hafif giriş seviyesi cihaz.
Zanaatkârlar, bu küçük güç makinesini gerçekten takdir edecektir. NT 22/1 Ap Te ıslak ve kuru vakum temizleyicimiz, güç araçları için otomatik başlatma özelliğine sahip bir güç çıkışı, çok hafif olup taşımayı her zaman kolaylaştıran bir tasarıma sahip ve hafif ile orta dereceli temizlik işlerinde güçlü emiş gücüyle etkileyici bir performans sergiler. Toz, kaba kir veya sıvılar olsun: Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve nem geçirmez PES kartuş filtresi sayesinde her zaman güvenilir ve derinlemesine bir temizlik sunar. Ayrıca, doğrudan cihaz başlığına entegre edilen emiş hortumu bağlantısı, konteyner kapasitesinin maksimum şekilde kullanılmasını sağlar. Bu, kolayca kullanılabilen ve çok yönlü olan NT 22/1 Ap Te'yi, montaj ve yenileme işleri, bina temizliği ve birçok diğer ticari uygulama için ideal bir yardımcı yapar.
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlık ve kompakt boyutlarMakine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir.
Yarı otomatik filtre temizleme ApTek bir düğmeye basarak optimum filtre temizleme verimliliği. Sürekli yüksek filtre performansı ve emiş gücü sağlar. Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü.
Neme dayanıklı PES kartuş filtreIslak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir.
Elektrikli aletler için soket (otomatik başlatmalı)
- Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır.
- Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım.
- Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır.
Elektrikli aletler için alet adaptörü
- Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar.
- Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir.
- Emiş gücünü ayarlamak için döner halka.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|72
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteyner kapasitesi (l)
|22
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1300
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|6
|Ses seviyesi (dB(A))
|72
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.9 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 505 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 300 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: PES
- Elektrikli aletler için bağlantı parçası
Ekipman
- Elektrikli aletler için otomatik açma-kapama kontrolü
- Filtre temizliği: Yarı otomatik filtre temizleme Ap
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği
Uygulama alanları
- Bir dizi ticari uygulamada hafif ila orta dereceli temizlik işleri için ideal cihaz
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun