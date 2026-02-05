Zanaatkârlar, bu küçük güç makinesini gerçekten takdir edecektir. NT 22/1 Ap Te ıslak ve kuru vakum temizleyicimiz, güç araçları için otomatik başlatma özelliğine sahip bir güç çıkışı, çok hafif olup taşımayı her zaman kolaylaştıran bir tasarıma sahip ve hafif ile orta dereceli temizlik işlerinde güçlü emiş gücüyle etkileyici bir performans sergiler. Toz, kaba kir veya sıvılar olsun: Yarı otomatik filtre temizleme sistemi ve nem geçirmez PES kartuş filtresi sayesinde her zaman güvenilir ve derinlemesine bir temizlik sunar. Ayrıca, doğrudan cihaz başlığına entegre edilen emiş hortumu bağlantısı, konteyner kapasitesinin maksimum şekilde kullanılmasını sağlar. Bu, kolayca kullanılabilen ve çok yönlü olan NT 22/1 Ap Te'yi, montaj ve yenileme işleri, bina temizliği ve birçok diğer ticari uygulama için ideal bir yardımcı yapar.