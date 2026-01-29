İnşaat alanlarında ve atölyelerde günlük zorlu işler, hem zanaatkarlar hem de ekipmanlar üzerinde yüksek talepler oluşturur. NT 30/1 Tact Te ıslak ve kuru vakum temizleyicimiz, bu gereksinimleri en iyi şekilde karşılar. Bu kompakt ince toz uzmanı, sağlam 30 litrelik konteyneri, dayanıklı metal tekerlekleri ve koruyucu tamponu ile birlikte, kanıtlanmış Tact filtre temizleme sistemi sayesinde ağır hizmet koşullarında büyük miktarda partiküllerin kesintisiz emilimini garanti eder. Nem geçirmeyen PES düz plise filtre de tozsuz bir çalışma ortamına katkıda bulunur. Zanaatkarlar ve diğer operatörler, yeni geliştirilen döner anahtar ve sonsuz değişken hız kontrolü sayesinde emiş ayarlarını kolayca seçebilmeyi takdir edecektir. Makine, yeni geliştirilen ve büyük ölçüde iyileştirilmiş aksesuarlarla tamamen donatılmıştır ve bunlar entegre emiş hortumu ve aksesuar depolama özelliğinde düzenli bir şekilde saklanır. Güç araçlarıyla çalışmayı kolaylaştıran güç çıkışı, otomatik açma/kapama anahtarı ile yapılmıştır.