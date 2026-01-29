NT 30/1 Tact Te
Zanaatkarların tercih ettiği ıslak ve kuru vakum temizleyici: Kärcher NT 30/1 Tact Te, güç çıkışı (otomatik açma/kapama anahtarı) ve kesintisiz çalışma için Tact filtre temizleme sistemi ile.
İnşaat alanlarında ve atölyelerde günlük zorlu işler, hem zanaatkarlar hem de ekipmanlar üzerinde yüksek talepler oluşturur. NT 30/1 Tact Te ıslak ve kuru vakum temizleyicimiz, bu gereksinimleri en iyi şekilde karşılar. Bu kompakt ince toz uzmanı, sağlam 30 litrelik konteyneri, dayanıklı metal tekerlekleri ve koruyucu tamponu ile birlikte, kanıtlanmış Tact filtre temizleme sistemi sayesinde ağır hizmet koşullarında büyük miktarda partiküllerin kesintisiz emilimini garanti eder. Nem geçirmeyen PES düz plise filtre de tozsuz bir çalışma ortamına katkıda bulunur. Zanaatkarlar ve diğer operatörler, yeni geliştirilen döner anahtar ve sonsuz değişken hız kontrolü sayesinde emiş ayarlarını kolayca seçebilmeyi takdir edecektir. Makine, yeni geliştirilen ve büyük ölçüde iyileştirilmiş aksesuarlarla tamamen donatılmıştır ve bunlar entegre emiş hortumu ve aksesuar depolama özelliğinde düzenli bir şekilde saklanır. Güç araçlarıyla çalışmayı kolaylaştıran güç çıkışı, otomatik açma/kapama anahtarı ile yapılmıştır.
Özellikler ve faydalar
TACT otomatik filtre temizleme sistemi.Güçlü hava üflemeleri ile otomatik filtre temizliği. Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü.
Sahte hava valfi ve kauçuk bağlantı aparatı bulunan alet kılıfı.Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar. Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir. Emiş gücünü ayarlamak için döner halka.
Otomatik açma/kapama anahtarı bulunan güç prizi.Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır. Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım. Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır.
Crevice (dar alan) başlığı ve alet kılıfı için pratik, yan tarafta saklama imkanı.
- Entegre depolama, tüm aksesuarların kaybolamayacak şekilde yerleştirilmesini ve her zaman erişilebilir olmasını sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteyner kapasitesi (l)
|30
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|69
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|18
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Elektrikli aletler için bağlantı parçası
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Elektrikli aletler için otomatik açma-kapama kontrolü
- Antistatik hazırlık
- Filtre temizliği: Tact otomatik filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun