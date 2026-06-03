NT 50/1 Tact Te H
Asbest temizliği ve birçok başka uygulama için lisanslı: H sınıfı tehlikeli tozların vakumlanması için 50 litrelik hazneye sahip 50/1 Tact Te H ıslak ve kuru vakum temizleyici.
Ayarlanabilir itme kolu ve tahliye hortumuna sahip 50 litrelik haznesiyle NT 50/1 Tact Te H ıslak ve kuru vakum temizleyici, özellikle endüstriyel ortamlarda sağlığa zararlı veya kanserojen tozların güvenli şekilde uzaklaştırılması için idealdir. Cihaz, toz sınıfı H’ye giren tüm (istisnasız) tozlar – asbest tozu dahil – için test edilmiş ve onaylanmıştır; böylece kullanıcıların ve çevrede bulunan diğer kişilerin sağlık risklerine karşı güvenilir şekilde korunmasına yardımcı olur. Yeni çift filtreleme sistemi sayesinde yalnızca güvenlik filtre torbası ile tehlikeli tozlar yakalanmakla kalmaz, aynı zamanda daha az tehlikeli tozlar da doğrudan hazneye çekilebilir. Bu noktada, daha da geliştirilmiş ve son derece verimli Tact filtre temizleme sistemi devreye girer. NT 50/1 Tact Te H ayrıca otomatik başlatma özelliğine sahip bir priz ile birlikte, iletken aksesuarlar dâhil olmak üzere tam bir antistatik sistemle donatılmıştır.
Özellikler ve faydalar
H filtresi ve Tact filtre temizleme sistemi ile filtreleme sistemi.Daha az tehlikeli tozu doğrudan hazneye emer. Filtreleme verimliliği: %99,995. Emiş gücü veya filtre dayanıklılığından ödün vermeden en yüksek sağlık koruması.
TRGS 519'a uygun olarak "Asbest" için ek test ile toz sınıfı H için test gereksinimlerini karşılarAlmanya'da, asbest içeren tozları vakumlamak için yalnızca bu lisansa sahip güvenlikli vakum makinelerinin kullanılması izinlidir.
ACD sertifikasıYanıcı tozların vakumlanması için onaylanmıştır. IEC 60335-2-69:2021'e göre sertifikalandırılmıştır. Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği
Tact sensör kontrollü filtre temizleme sistemi
- Optimum, ihtiyaca dayalı filtre temizleme sıklığı.
- Minimize edilmiş gürültü emisyonu.
İletken aksesuarlarla tam antistatik sistem
- Yükseltilmiş kullanıcı güvenliği
- Elektrostatik yükün dağıtılması.
- Elektrostatik deşarja karşı koruma.
Otomatik açma/kapama anahtarı bulunan güç prizi.
- Elektrikli alet elektrikli süpürgeye kolayca bağlanır.
- Otomatik açma/kapama fonksiyonu sayesinde kolay kullanım.
- Enerji tasarruflu: elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır.
Toz sınıfı H güvenlik elektrikli süpürgesi
- Filtrasyon verimliliği %99,995'tir.
- Elektronik hacim akış izleme.
- Temiz ve güvenli iş yerleri sağlar.
Güvenlik/HEPA düz pileli filtre
- H sınıfı toz için sertifikalı. Toz ayırma derecesi: %99,995.
- Çift PTFE kaplamalı PES elyaf malzeme: çürümeye ve neme karşı dayanıklıdır.
- Sıvıları, ince tozları ve kaba kirleri vakumlamak için idealdir.
Elektrikli aletler için alet adaptörü
- Elektrikli aletler kullanarak tozsuz delme, kesme veya zımparalama sağlar.
- Kauçuk bağlantı ve sahte hava döndürme halkası ile birlikte gelir.
- Emiş gücünü ayarlamak için döner halka.
50 litrelik büyük konteyner
- Kolay taşıma için pratik, ayarlanabilir itme saplı.
- Büyük miktarlardaki sıvının kolayca atılması için entegre tahliye hortumu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteyner kapasitesi (l)
|50
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Kablo materyali
|Lastik
|Ses seviyesi (dB(A))
|69
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|19,6
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|25,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Güvenli filtre torbası: 1 Parça(lar)
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Bükülme: elektriksel iletken
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Elektrikli aletler için bağlantı parçası
- Tahliye hortumu
- Yassı filtre: PTFE HEPA
- İtme kolu
- Tozsuz kullanım için PE plastik torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Elektrikli aletler için otomatik açma-kapama kontrolü
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği
- Toz sınıfı: H
- Konteyner malzemesi: Plastik
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Uygulama alanları
- Sağlık için zararlı ve/veya kanserojen olan tozların güvenli bir şekilde temizlenmesi için H sınıfı tozlar için güvenlikli vakum temizleyici.
- İnce toz ve kaba kirleri vakumlamak için.
- Alman iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği TRGS 519 uyarınca asbest sökümü için onay
- ACD standardı IEC 60335-2-69:2021 (Yanıcı Tozların Toplanması için Cihaz) uyarınca yanıcı tozların vakumla temizlenmesi için uygundur