Ayarlanabilir itme kolu ve tahliye hortumuna sahip 50 litrelik haznesiyle NT 50/1 Tact Te H ıslak ve kuru vakum temizleyici, özellikle endüstriyel ortamlarda sağlığa zararlı veya kanserojen tozların güvenli şekilde uzaklaştırılması için idealdir. Cihaz, toz sınıfı H’ye giren tüm (istisnasız) tozlar – asbest tozu dahil – için test edilmiş ve onaylanmıştır; böylece kullanıcıların ve çevrede bulunan diğer kişilerin sağlık risklerine karşı güvenilir şekilde korunmasına yardımcı olur. Yeni çift filtreleme sistemi sayesinde yalnızca güvenlik filtre torbası ile tehlikeli tozlar yakalanmakla kalmaz, aynı zamanda daha az tehlikeli tozlar da doğrudan hazneye çekilebilir. Bu noktada, daha da geliştirilmiş ve son derece verimli Tact filtre temizleme sistemi devreye girer. NT 50/1 Tact Te H ayrıca otomatik başlatma özelliğine sahip bir priz ile birlikte, iletken aksesuarlar dâhil olmak üzere tam bir antistatik sistemle donatılmıştır.