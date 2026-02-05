NT 65/2 Tact²
Kärcher Tact² sistemleri, yüksek mobilite ve mükemmel performansları, sağlam yapıları ve çok çeşitli pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman sistemler hem de çok yönlü makineler olarak her zaman popülerliğini korumaktadır. NT 65/2 Tact² modeli, standart olarak tam antistatik paket ile birlikte sunulur. Sistem, büyük miktarlardaki ince tozla bile başa çıkabilir.
Kärcher, yeni üst segment profesyonel ıslak ve kuru vakum makinesi Tact²’yi sunar. Popüler Tact sistem serisinin bu genişletilmiş versiyonu, otomatik filtre temizleme sistemi sayesinde şimdiye kadarki en yüksek verimliliği sağlar. İki motoruyla Tact², sürekli yüksek emiş gücü sunar ve geliştirilmiş filtre ömrü sayesinde filtre değişimini neredeyse tamamen unutturur. Tact² sistemine sahip Kärcher NT vakum makineleri, yalnızca büyük miktarda ince tozu etkili şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda kir, kalıntı ve sıvılarla da başarıyla başa çıkar. Bu vakum serisindeki çeşitli opsiyonlar sayesinde, inşaat sahalarından gıda sektörüne, otomotiv endüstrisinden genel sanayiye kadar, yüksek ve sürekli emiş gücünün gerektiği her alanda ideal çözümler sunar.
Özellikler ve faydalar
Taşınması kolayAyarlanabilir itme kolu ve büyük tekerlekleri, engebeli yüzeylerde bile kolay taşınmasını sağlar.
Akıllı aksesuar depolamaÖrneğin, zemin başlığı her yöne hızlı bir şekilde sabitlenebilir.
Otomatik Tact² filtre temizleme sistemiDüz pileli filtre temiz taraftan çıkarılabilir; iki yarıya bölünmüştür ve bu yarılar hedeflenen hava üflemeleriyle dönüşümlü olarak temizlenir. İnce tozlar filtreyi tıkayamaz. Sürekli yüksek hava akışı sağlanır. Filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan 1000 kg'dan fazla A kategorisi ince toz vakumlanabilir.
Güvenli ve elinizin altında
- Araç üzerindeki pratik depolama alanında, küçük parçalar ve şişeler dahil olmak üzere aletler saklanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|65
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 2760
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|24,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|31,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Bükülme: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)
- Yassı filtre: Selüloz elyaf malzeme
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Filtre temizliği: Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği