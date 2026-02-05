NT 65/2 Tact²

Kärcher Tact² sistemleri, yüksek mobilite ve mükemmel performansları, sağlam yapıları ve çok çeşitli pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman sistemler hem de çok yönlü makineler olarak her zaman popülerliğini korumaktadır. NT 65/2 Tact² modeli, standart olarak tam antistatik paket ile birlikte sunulur. Sistem, büyük miktarlardaki ince tozla bile başa çıkabilir.