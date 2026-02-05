Kärcher, yeni üst segment profesyonel ıslak ve kuru süpürgesi Tact²'yi sunar. Popüler Tact sistem serisinin bu genişletilmiş versiyonu, otomatik kendini temizleyen filtre sistemi sayesinde şimdiye kadarki en yüksek verimliliği sağlar. İki motoru ile Tact², sürekli yüksek emiş gücü sunar ve geliştirilmiş filtre ömrü sayesinde filtre değişimini neredeyse unutabilirsiniz. Tact² donanımlı Kärcher NT süpürgeler; yalnızca büyük miktarda ince tozu başarıyla temizlemekle kalmaz, aynı zamanda kir, kalıntı ve sıvılarla da etkili bir şekilde başa çıkar. Bu süpürge serisindeki çeşitli model seçenekleri, uygulama ne olursa olsun ve sürekli yüksek emiş gücünün gerektiği her yerde – ister şantiyelerde, ister gıda sektöründe, otomotiv endüstrisinde ya da genel sanayide – ideal çözümü sunar.