NT 65/2 Tact² Tc
Kärcher Tact² sistemleri, yüksek hareket kabiliyetleri, üstün performansları, sağlam yapıları ve geniş pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman kullanımlar hem de çok yönlü uygulamalar için her zaman popülerliğini korumaktadır. Eğimli şasiye sahip modeller ise özellikle sanayi ortamlarında sıvı, kir ve kalıntıların bertarafında son derece verimli bir çözüm sunar.
Kärcher, yeni üst segment profesyonel ıslak ve kuru süpürgesi Tact²'yi sunar. Popüler Tact sistem serisinin bu genişletilmiş versiyonu, otomatik kendini temizleyen filtre sistemi sayesinde şimdiye kadarki en yüksek verimliliği sağlar. İki motoru ile Tact², sürekli yüksek emiş gücü sunar ve geliştirilmiş filtre ömrü sayesinde filtre değişimini neredeyse unutabilirsiniz. Tact² donanımlı Kärcher NT süpürgeler; yalnızca büyük miktarda ince tozu başarıyla temizlemekle kalmaz, aynı zamanda kir, kalıntı ve sıvılarla da etkili bir şekilde başa çıkar. Bu süpürge serisindeki çeşitli model seçenekleri, uygulama ne olursa olsun ve sürekli yüksek emiş gücünün gerektiği her yerde – ister şantiyelerde, ister gıda sektöründe, otomotiv endüstrisinde ya da genel sanayide – ideal çözümü sunar.
Özellikler ve faydalar
Konteyner kilidi bulunan eğilebilir şasi.Konteyner her zaman şasiye güvenli bir şekilde bağlanır.
Her şey elinizin altında.Konteyneri taşımak ve boşaltmak için iki kişiyle rahat kullanım.
Vakum tüpleri ve zemin nozülleri, aksesuar tutucularında her yönde saklanabilir.Her taraftan kolay erişim için. 4 m hortum ve kauçuk güç kablosu (10 m) için yeterli depolama alanı.
Sıvıları boşaltmak için tahliye hortumu
- Kapağı, içerik boşalana kadar sıkıca kapalı kalır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|65
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 2760
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|27,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|35,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|685 x 560 x 905
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Bükülme: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
- Devrilebilir şasi
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Filtre temizliği: Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği