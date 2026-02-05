NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlikli vakum temizleyici, güçlü, tek motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyicisidir. Potansiyel olarak patlayıcı bölgeler için özel olarak tasarlanmış olup, patlayıcı tozların vakumlanmasında kullanılabilir. Bu cihaz, Zone 22'deki toz patlaması sınıfındaki yanıcı tozların temizlenmesi için onaylanmış olup, ayrıca H sınıfı tehlikeli tozların vakumlanmasında da kullanılabilir. Fırçasız EC motor, 5000 saatlik garanti edilmiş bir servis ömrüne sahiptir. Ayrıca, cihazın asbestle kullanım için de uygun olması, onu gerçekten çok yönlü bir seçenek yapmaktadır. Makine, elektriksel iletken bir emiş hortumu (tam antistatik sistemle) ile birlikte sunulur ve bu hortum net bir şekilde tanımlanarak karışıklığı engeller, profesyonel ortamlarda kullanılmak için oldukça donanımlıdır. Yün filtre torbası ve güvenlik filtre seti, tozun güvenli bir şekilde atılmasını sağlar.