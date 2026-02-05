NT 75/1 Me Ec H Z22
TÜV testli NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlikli vakum temizleyici, patlayıcı tozlar (tehlike sınıfı bölge 22) için güçlü, tek motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyicisidir ve sürekli antistatik sistemle donatılmıştır.
NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlikli vakum temizleyici, güçlü, tek motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyicisidir. Potansiyel olarak patlayıcı bölgeler için özel olarak tasarlanmış olup, patlayıcı tozların vakumlanmasında kullanılabilir. Bu cihaz, Zone 22'deki toz patlaması sınıfındaki yanıcı tozların temizlenmesi için onaylanmış olup, ayrıca H sınıfı tehlikeli tozların vakumlanmasında da kullanılabilir. Fırçasız EC motor, 5000 saatlik garanti edilmiş bir servis ömrüne sahiptir. Ayrıca, cihazın asbestle kullanım için de uygun olması, onu gerçekten çok yönlü bir seçenek yapmaktadır. Makine, elektriksel iletken bir emiş hortumu (tam antistatik sistemle) ile birlikte sunulur ve bu hortum net bir şekilde tanımlanarak karışıklığı engeller, profesyonel ortamlarda kullanılmak için oldukça donanımlıdır. Yün filtre torbası ve güvenlik filtre seti, tozun güvenli bir şekilde atılmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Bölge 22 + toz sınıfı HPatlama sınıfındaki yanıcı tozlar için Bölge 22 ve sağlık için tehlikeli tozlar için toz sınıfı H.
Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığıTüm Kärcher güvenlikli vakum temizleyicileri, iletken aksesuarlarla sürekli bir antistatik sisteme sahiptir.
Fırçasız EC motorFırçasız EC motor, 5000 saatlik bir hizmet ömrüne sahiptir – sürekli kullanım için ideal.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|61
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|220 / 22
|Konteyner kapasitesi (l)
|75
|Motor değerleri (W)
|max. 1000
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Kablo materyali
|Lastik
|Ses seviyesi (dB(A))
|76
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|27,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|33,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- Güvenli filtre torbası: 1 Parça(lar)
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 1 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 1000 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Bükülme: Metal, Değiştirilemez
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Paslanmaz çelik konteyner
- Yassı filtre: HEPA-14 (H14)
- İtme kolu
Ekipman
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği
- Toz sınıfı: H
- Konteyner malzemesi: Paslanmaz çelik
Uygulama alanları
- Sağlık için zararlı ve/veya kanserojen olan tozların güvenli bir şekilde temizlenmesi için H sınıfı tozlar için güvenlikli vakum temizleyici.