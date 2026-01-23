Kärcher, yeni üst düzey profesyonel ıslak ve kuru vakum makinesi Tact²’yi sunar. Popüler Tact sistem serisinin bu yeni uzantısı, otomatik filtre temizleme sistemiyle şimdiye kadarki en yüksek verimliliği sağlar. İki motoruyla Tact², sürekli yüksek emiş gücü sunar ve geliştirilmiş filtre ömrü sayesinde filtre değiştirmeyi neredeyse unutabilirsiniz. Tact² teknolojisine sahip Kärcher NT serisi vakum makineleri, yalnızca büyük miktarda ince tozu temizlemede değil, aynı zamanda kir, kalıntı ve sıvıları da etkili bir şekilde temizlemede son derece başarılıdır. Serideki çeşitli seçenekler sayesinde, ister şantiyede, ister gıda sektöründe, otomotiv sanayinde ya da genel endüstriyel uygulamalarda olsun, yüksek ve sürekli emiş gücü gereken her yerde ideal çözümü sunar.