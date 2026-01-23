NT 75/2 Tact² Me
Kärcher Tact² sistemleri, yüksek hareket kabiliyeti ve mükemmel performansı, sağlam yapısı ve geniş yelpazedeki pratik tasarım özellikleri sayesinde uzman sistemler ve çok yönlü ürünler olarak her zaman popülerliğini korumuştur.NT 75/2 Tact² Me standart olarak tüm antistatik paketle birlikte gelir. Sistem büyük miktarda ince tozla bile başa çıkar.
Kärcher, yeni üst düzey profesyonel ıslak ve kuru vakum makinesi Tact²’yi sunar. Popüler Tact sistem serisinin bu yeni uzantısı, otomatik filtre temizleme sistemiyle şimdiye kadarki en yüksek verimliliği sağlar. İki motoruyla Tact², sürekli yüksek emiş gücü sunar ve geliştirilmiş filtre ömrü sayesinde filtre değiştirmeyi neredeyse unutabilirsiniz. Tact² teknolojisine sahip Kärcher NT serisi vakum makineleri, yalnızca büyük miktarda ince tozu temizlemede değil, aynı zamanda kir, kalıntı ve sıvıları da etkili bir şekilde temizlemede son derece başarılıdır. Serideki çeşitli seçenekler sayesinde, ister şantiyede, ister gıda sektöründe, otomotiv sanayinde ya da genel endüstriyel uygulamalarda olsun, yüksek ve sürekli emiş gücü gereken her yerde ideal çözümü sunar.
Özellikler ve faydalar
Taşınması kolayAyarlanabilir itme kolu ve büyük tekerlekleri, engebeli yüzeylerde bile kolay taşınmasını sağlar.
Akıllı aksesuar depolamaÖrneğin, zemin başlığı her yöne hızlı bir şekilde sabitlenebilir.
Otomatik Tact² filtre temizleme sistemiDüz pileli filtre temiz taraftan çıkarılabilir; iki yarıya bölünmüştür ve bu yarılar hedeflenen hava üflemeleriyle dönüşümlü olarak temizlenir. İnce tozlar filtreyi tıkayamaz. Sürekli yüksek hava akışı sağlanır.
Güvenli ve elinizin altında
- Araç üzerindeki pratik depolama alanında, küçük parçalar ve şişeler dahil olmak üzere aletler saklanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|75
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Motor değerleri (W)
|max. 2760
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|27,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|35
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Bükülme: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)
- Yassı filtre: Selüloz elyaf malzeme
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Filtre temizliği: Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği