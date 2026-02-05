Kärcher, profesyonel ıslak/kuru elektrikli süpürgelerin yeni üst sınıfı olan Tact²'yi sunar. Filtre temizliği için kanıtlanmış Tact sisteminin bu gelişimi, üretkenlikte yeni bir optimuma ulaşıyor. İki motorla sürekli yüksek emiş gücü ve filtreyi değiştirmeyi düşünmeden sürekli çalışma için uzun filtre ömrü. Tact²'ye sahip Kärcher NT elektrikli süpürgeler, büyük miktarda ince tozun yanı sıra kaba kir ve suyun da giderilmesi için komple sistemlerdir. Çeşitli versiyonlarıyla bu elektrikli süpürge serisi, sürekli yüksek emiş gücünün önemli olduğu birçok uygulama alanı için optimum çözümler sunar: inşaat sektörü, gıda sektörü, otomotiv endüstrisi ve genel olarak endüstri.