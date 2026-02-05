NT 75/2 Tact² Me Tc
Yüksek mobilite ve güç,dayanıklılık,sağlamlık ve geniş yelpazede pratik ekipman özellikleri Kärcher Tact² elektrikli süpürgelerini aranan uzmanlar ve çok yönlü cihazlar haline getirir.Devrilebilir şasili modeller, özellikle endüstriyel uygulamalarda sıvıların ve iri taneli kirlerin tahliyesinde avantajlar sağlıyor.
Kärcher, profesyonel ıslak/kuru elektrikli süpürgelerin yeni üst sınıfı olan Tact²'yi sunar. Filtre temizliği için kanıtlanmış Tact sisteminin bu gelişimi, üretkenlikte yeni bir optimuma ulaşıyor. İki motorla sürekli yüksek emiş gücü ve filtreyi değiştirmeyi düşünmeden sürekli çalışma için uzun filtre ömrü. Tact²'ye sahip Kärcher NT elektrikli süpürgeler, büyük miktarda ince tozun yanı sıra kaba kir ve suyun da giderilmesi için komple sistemlerdir. Çeşitli versiyonlarıyla bu elektrikli süpürge serisi, sürekli yüksek emiş gücünün önemli olduğu birçok uygulama alanı için optimum çözümler sunar: inşaat sektörü, gıda sektörü, otomotiv endüstrisi ve genel olarak endüstri.
Özellikler ve faydalar
Konteyner kilidi bulunan eğilebilir şasi.Konteyner her zaman şasiye güvenli bir şekilde bağlanır.
Sıvıları boşaltmak için tahliye hortumuKapağı, içerik boşalana kadar sıkıca kapalı kalır.
Vakum tüpleri ve zemin nozülleri, aksesuar tutucularında her yönde saklanabilir.Her taraftan kolay erişim için. 4 m hortum ve kauçuk güç kablosu (10 m) için yeterli depolama alanı.
Eğilebilir şasi ile kolay giriş, kolay çıkış
- Konteyneri geriye doğru yatırın ve boşaltın.
- Kolay boşaltma için yüksek stabilite.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|75
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Motor değerleri (W)
|max. 2760
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|29
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|36,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|685 x 560 x 920
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Bükülme: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
- Devrilebilir şasi
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Filtre temizliği: Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Videos
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun