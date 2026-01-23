NT 27/1
Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur.
Kompakt NT 27/1; 27 litrelik kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti kullanıcı dostu ıslak - kuru elektrik süpürgesi tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Güçlü fanı sayesinde inanılmaz güçlü bir emişe sahiptir. Kartuş filtre sistemi kullanılmaktadır. Mekanik şamandıra sistemi taşmaları önleyerek makinenin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Motorun korumasını oluşturan ana kapağın üzerinde bulunan düz yüzey, kullanıcının ekstra ürünler koyabileceği bir alan yaratır. Makine gövdesi dayanıklı bir plastikten yapılmıştır ve aynı zamanda makine kullanılırken gelebilecek zararları minimize eder. Aksesuar bölümleri ve kablo sarma alanı ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırır.
Özellikler ve faydalar
Neme dayanıklı PES kartuş filtreIslak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş. PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez. Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir.
Dayanıklı metal sürgülerEkstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar.
Dayanıklı tamponTüm yönlü darbe koruması, yalnızca makinenin kendisini değil, aynı zamanda duvarları, diğer makineleri ve mobilyaları da hasardan korur.
Entegre aksesuar muhafaza
- Entegre depolama, tüm aksesuarların kaybolamayacak şekilde yerleştirilmesini ve her zaman erişilebilir olmasını sağlar.
Şamandıra sistemi
- Emiş gücü sürekli olarak yüksek bir seviyede kalır.
- Şamandıra sistemi maksimum kapasiteye ulaşıldıktan sonra emiş akışını keser.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|72
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteyner kapasitesi (l)
|27
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|71
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.5 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 300 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: PES
Ekipman
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Videos
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun