Kompakt NT 27/1; 27 litrelik kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti kullanıcı dostu ıslak - kuru elektrik süpürgesi tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Güçlü fanı sayesinde inanılmaz güçlü bir emişe sahiptir. Kartuş filtre sistemi kullanılmaktadır. Mekanik şamandıra sistemi taşmaları önleyerek makinenin otomatik olarak durdurulmasını sağlar. Motorun korumasını oluşturan ana kapağın üzerinde bulunan düz yüzey, kullanıcının ekstra ürünler koyabileceği bir alan yaratır. Makine gövdesi dayanıklı bir plastikten yapılmıştır ve aynı zamanda makine kullanılırken gelebilecek zararları minimize eder. Aksesuar bölümleri ve kablo sarma alanı ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırır.