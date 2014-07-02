NT 48/1

Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir.

48 litre konteyner kapasitesine sahip makine, 0,8 m²'lik filtresiyle kesintisiz bir emiş sağlar. Güvenli şamandıra sistemi sayesinde makine içerisine su girmesi engellenir. Tüm aksesuar ve diğer ekipmanlar makine üzerindeki bölmelerde taşınabilir. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen emiş aparatı, dayanıklı metal tekerlekleri ve sağlam şasisi sayesinde bir adım daha öndedir.

Özellikler ve faydalar
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 48/1: Konteyner boşaltma
Konteyner boşaltma
Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 48/1: Aksesuar bölümü
Aksesuar bölümü
Aksesuarlar makine üzerinde muhafaza edilebilir.
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 48/1: Dayanıklı metal sürgüler
Dayanıklı metal sürgüler
Ekstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar.
Kablo askısı
  • Güç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s) 72
Vakum gücü (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteyner kapasitesi (l) 48
Konteyner malzemesi Plastik
Motor değerleri (W) max. 1380
Standart iç çap ( ) ID 35
Kablo uzunluğu (m) 7,5
Ses seviyesi (dB(A)) 71
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 10,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 14,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2.5 m
  • Bükülme: Plastik
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
  • Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
  • Toz torbasının malzemesi: Kağıt
  • Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
  • Derz başlığı
  • Kartuş filtre: PES
  • Tahliye hortumu

Ekipman

  • Tampon çubuğu
  • Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
  • Frenli yön tekerleği
