NT 48/1
Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir.
48 litre konteyner kapasitesine sahip makine, 0,8 m²'lik filtresiyle kesintisiz bir emiş sağlar. Güvenli şamandıra sistemi sayesinde makine içerisine su girmesi engellenir. Tüm aksesuar ve diğer ekipmanlar makine üzerindeki bölmelerde taşınabilir. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen emiş aparatı, dayanıklı metal tekerlekleri ve sağlam şasisi sayesinde bir adım daha öndedir.
Özellikler ve faydalar
Konteyner boşaltmaSıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu
Aksesuar bölümüAksesuarlar makine üzerinde muhafaza edilebilir.
Dayanıklı metal sürgülerEkstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar.
Kablo askısı
- Güç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|72
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteyner kapasitesi (l)
|48
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|71
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|10,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|14,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.5 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kağıt
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: PES
- Tahliye hortumu
Ekipman
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği