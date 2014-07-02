NT 70/2
70 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır.
NT 70 serisi ıslak-kuru vakum makineleri, 3 motorluya kadar olan modelleriyle iri kirlerin ve sıvıların vakumlanması için tasarlanmıştır. Yüksek emiş gücü, farklı şase modelleri ile NT 70/2 makine, çift motorlu, güçlü ve dayanıklıdır.
Özellikler ve faydalar
Entegre aksesuar muhafaza
- Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner
Entegre tahliye hortumu
- Konteyner tahliye hortumu sayesinde kolaylıkla boşaltılabilir.
Ergonomik itme kolu
- NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir.
Dayanıklı tampon
- Dayanıklı tampon makineyi çarpma ve darbelere karşı korur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteyner kapasitesi (l)
|70
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 2400
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Ses seviyesi (dB(A))
|79
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|25,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|32,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: Kağıt
- Tahliye hortumu
- İtme kolu
Ekipman
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II