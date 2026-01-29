NT 70/2 Me Classic Islak Kuru Elektrikli Süpürge
NT 70/2 Me Classic, kaba kir, toz ve sıvılar için 70 litrelik bir hazneye sahip sağlam, güçlü ve kullanımı kolay çift motorlu ıslak ve kuru elektrikli süpürgedir.
Çift motorlu NT 70/2 Me Classic ıslak ve kuru elektrikli süpürge, 70 litrelik haznesi ile yüksek miktarlarda ıslak ve kaba kiri süpürebilir. Elektrikli süpürge, yüksek emiş gücü ve yüksek verimli kartuş filtresi ile her türlü toz, sıvı ve kaba kiri hafifletmektedir. Dahası, sağlam elektrikli süpürge, pratik bir tahliye hortumu ile donatılmıştır. Elektrikli süpürge, itme kolu ve metal tekerlekli son derece sağlam şasi sayesinde olağanüstü hareket kabiliyeti sunar.
Özellikler ve faydalar
Sağlam ve taşınması kolay
- Sağlam şasisi, büyük tekerlekleri ve metal tekerlekleri sayesinde her türlü zeminde son derece hareketlidir.
- Standart itme sapı rahat taşıma imkanı sağlar.
Mükemmel emiş gücü
- 2 güçlü türbin olağanüstü emiş gücü sağlar.
- Güçlü emiş gücü, mükemmel temizlik sonuçları ve en yüksek verimliliği sağlar.
Kolay servis
- Hızla etkileyici: Easy Service Konsepti, türbinin sadece 44 saniye içinde çıkarılmasını sağlar.
- Hızlı türbin değişimi sadece muazzam miktarda zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda maliyet tasarrufu da sağlıyor.
Filtre torbasız vakum
- İki motorlu NT Classic elektrikli süpürgeler, denenmiş ve test edilmiş Kärcher kartuş filtreyle donatılmıştır.
- Kartuş filtresi, torba filtresi olmadan sürekli emiş sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|2 x 53
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteyner kapasitesi (l)
|70
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Motor değerleri (W)
|max. 2300
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|76
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|18,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|25
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.5 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Çelik, krom kaplı
- Kuru zemin başlığı: 360 mm
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: Kağıt
- Tahliye hortumu
- Paslanmaz çelik konteyner
- İtme kolu
- Suya dayanıklı filtre
Uygulama alanları
- Sıvıları, iri kirleri ve tozu tüm sert zeminlerde ve araba içi temizliği için toplama amacıyla kullanılır.