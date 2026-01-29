Çift motorlu NT 70/2 Me Classic ıslak ve kuru elektrikli süpürge, 70 litrelik haznesi ile yüksek miktarlarda ıslak ve kaba kiri süpürebilir. Elektrikli süpürge, yüksek emiş gücü ve yüksek verimli kartuş filtresi ile her türlü toz, sıvı ve kaba kiri hafifletmektedir. Dahası, sağlam elektrikli süpürge, pratik bir tahliye hortumu ile donatılmıştır. Elektrikli süpürge, itme kolu ve metal tekerlekli son derece sağlam şasi sayesinde olağanüstü hareket kabiliyeti sunar.