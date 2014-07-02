NT 70 serisi ıslak-kuru vakum makineleri, 3 motorluya kadar olan modelleriyle iri kirlerin ve sıvıların vakumlanması için tasarlanmıştır. Yüksek emiş gücü, farklı şase modelleri ile NT 70/3 makine, 3 motorlu güçlü ve dayanıklıdır.