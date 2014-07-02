NT 70/3

70 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır.

NT 70 serisi ıslak-kuru vakum makineleri, 3 motorluya kadar olan modelleriyle iri kirlerin ve sıvıların vakumlanması için tasarlanmıştır. Yüksek emiş gücü, farklı şase modelleri ile NT 70/3 makine, 3 motorlu güçlü ve dayanıklıdır.

Özellikler ve faydalar
Entegre aksesuar muhafaza
  • Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner
Entegre tahliye hortumu
  • Konteyner tahliye hortumu sayesinde kolaylıkla boşaltılabilir.
Ergonomik itme kolu
  • NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir.
Dayanıklı tampon
  • Dayanıklı tampon makineyi çarpma ve darbelere karşı korur.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s) 3 x 74
Vakum gücü (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteyner kapasitesi (l) 70
Konteyner malzemesi Plastik
Motor değerleri (W) max. 3600
Standart iç çap ( ) ID 40
Kablo uzunluğu (m) 10
Ses seviyesi (dB(A)) 83
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 27,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
  • Bükülme: Plastik
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
  • Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
  • Derz başlığı
  • Kartuş filtre: Kağıt
  • Tahliye hortumu
  • İtme kolu

Ekipman

  • Tampon çubuğu
  • Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 70/3
Aksesuarlar