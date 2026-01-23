NT 30/1 Tact Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Sağlam, dayanıklı bileşenler ve yüksek emiş gücü: Yenilikçi Tact filtre temizleme sistemine ve 30 litrelik depolama, tampon ve metal tekerleklere sahip NT 30/1 Tact ıslak ve kuru elektrikli süpürge.
Makinelerin, araçların, atölyelerin ve şantiyelerin hızlı ve etkili temizliği için: Kärcher NT 30/1 Tact ıslak ve kuru elektrikli süpürge, çeşitli endüstrilerden profesyonel operatörler için evrensel bir makinedir.Bu kompakt çok amaçlı elektrikli süpürge, etkileyici bir otomatik filtre temizleme sistemine ve uzun çalışma aralıklarında büyük miktarlarda ince tozun tozsuz bir şekilde çıkarılması için neme dayanıklı PES filtreye sahiptir.Kir ve sıvılar, bir tamponu ve sağlam metal tekerlekleri olan sağlam 30 litrelik bir kapta güvenilir bir şekilde toplanabilir. Makinenin yeni merkezi döner anahtarı ile kolay kullanımı ve çalıştırılması, çalışmayı çok daha kolay hale getirir.Makine, entegre emme hortumunda ve aksesuar saklama özelliğinde rahatça saklanabilen yeni ve son derece geliştirilmiş aksesuarlarla birlikte gelir.
Özellikler ve faydalar
Tamponlu ve metal tekerlekli sağlam konteyner.Sağlam metal tekerlekler, şantiyelerde iyi manevra kabiliyeti ve sınırsız hareket kabiliyeti sağlar Sağlam kasa, makineyi çarpmalara ve darbelere karşı korur.
Esnek hortum ve güç kablosu muhafazasıFarklı uzunluk ve çaplardaki hortumların güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Güç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır.
Çıkarılabilir filtre muhafazasıÇıkarılabilir filtre muhafazası ile, filtrenin çıkarılması ve değiştirilmesi tozsuzdur. Düz kıvrımlı filtreyi yanlış yerleştirmek imkansız.
Merkezi döner anahtar
- Merkezi döner anahtar aracılığıyla uygun anahtarlama.
Tact otomatik filtre temizleme sistemi
- Güçlü hava üflemeleri ile otomatik filtre temizliği.
- Zaman kazandıran tasarım ve daha uzun filtre kullanım ömrü.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteyner kapasitesi (l)
|30
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|69
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|17,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.5 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Antistatik hazırlık
- Filtre temizliği: Tact otomatik filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
Videos
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun