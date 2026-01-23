Makinelerin, araçların, atölyelerin ve şantiyelerin hızlı ve etkili temizliği için: Kärcher NT 30/1 Tact ıslak ve kuru elektrikli süpürge, çeşitli endüstrilerden profesyonel operatörler için evrensel bir makinedir.Bu kompakt çok amaçlı elektrikli süpürge, etkileyici bir otomatik filtre temizleme sistemine ve uzun çalışma aralıklarında büyük miktarlarda ince tozun tozsuz bir şekilde çıkarılması için neme dayanıklı PES filtreye sahiptir.Kir ve sıvılar, bir tamponu ve sağlam metal tekerlekleri olan sağlam 30 litrelik bir kapta güvenilir bir şekilde toplanabilir. Makinenin yeni merkezi döner anahtarı ile kolay kullanımı ve çalıştırılması, çalışmayı çok daha kolay hale getirir.Makine, entegre emme hortumunda ve aksesuar saklama özelliğinde rahatça saklanabilen yeni ve son derece geliştirilmiş aksesuarlarla birlikte gelir.